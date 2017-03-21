В Израиле зафиксирован резкий рост числа заключенных, задержанных по подозрению в причастности к радикальным исламским группировкам, запрещенным во многих странах мира. Речь идет в основном об активистах Аль-Каиды и ИГ.



Валентин Мазалевский прибыл в Израиль из Беларуси в 1996 году по Закону о возвращении. Фото: ISRAEL POLICE PRESS-OFFICE

Если в 2015 году в израильских тюрьмах таких активистов было всего 12, то к началу 2017-го их число выросло до 86 человек.

Как следует из отчета Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК), представленного на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, все задержанные не имели отношения к палестинским организациям (ФАТХ, ХАМАС и др.)

Они подозреваются в контактах непосредственно с группировками, действующими в Сирии, Ираке, Йемене и других странах Ближнего Востока. Большинство задержанных являются гражданами Израиля арабского происхождения.

Из Беларуси в ИГ

В начале марта спецслужбы Израиля разрешили к публикации информацию о задержании 39-летнего гражданина страны Валентина Мазалевского. Репатриант из Беларуси, Мазалевский прибыл в Израиль в 1996 году по Закону о возвращении, получил гражданство и даже отслужил в армии. В 2000 году Мазалевский неожиданно принял ислам и женился на гражданке Израиля из бедуинской деревни Шибли.

Согласно обвинительному заключению, поданному 1 марта в окружной суд города Назарет, Мазалевский пытался вступить в ряды ИГ и принять участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. С этой целью он использовал социальные сети и даже приобрел билет в один конец в Турцию. Отмечается, что все указания по собственной вербовке Мазалевский получал непосредственно от активиста ИГ в Сирии, с которым он был на постоянной связи.

«Оперативная работа в этом деле велась на протяжении нескольких месяцев, — говорит майор Михаил Зингерман, пресс-атташе полиции Израиля. — Полиции и спецслужбам удалось собрать достаточно улик, подтверждающих, что Валентин Мазалевский пытался вступить в ряды запрещенной организации «Исламское государство».

Во время первого заседания суда бывший репатриант хранил молчание и лишь изредка улыбался. Отвечать на вопросы журналистов он отказался.



Дом Мазалевских — с виду обычное строение, как и любое другое в деревне. Фото: Евгений Сова

Первый исламист в деревне?

Зато на контакт с прессой охотно идут в деревне Шибли, где он прожил последние 16 лет и где у него осталась семья: жена и пятеро детей.

Для жителей бедуинской деревни, расположенной у самого подножия горы Фавор на севере Израиля, где, по преданию, случилось Преображение Господне, вся эта история стала настоящим шоком.

В деревне проживают около шести тысяч человек. По словам главы местного совета Наима Эльабада, 90 процентов взрослых мужчин служили в израильской армии, лояльность к еврейскому государству здесь стоит на первом месте, а проявление симпатий к радикальному исламу считается дурным тоном.

Бедуин в пятом поколении, Наим гордо называет себя патриотом Израиля. Он служил в израильской армии, и только в одном его кабинете можно насчитать не менее шести израильских флагов. На стене — почетные грамоты, фотографии с премьер-министром, президентом страны.

«Я хорошо знаю Валентина и его историю перехода в ислам. Я также знаю его жену. Могу сказать, что девушка из очень хорошей семьи, ее отец служил в армии. Я вообще никак не пойму, откуда появилась вся эта история с «Исламским государством», — говорит Наим.

В Шибли категорически отрицают, что свои радикальные взгляды несостоявшийся активист ИГ оттачивал каждую пятницу в местной мечети.

«Из шестисот человек, которые приходят в мечеть по пятницам, еще никто не стал радикальным исламистом, — говорит Шадади, друг Валентина. — Мне вообще кажется, что всю эту историю сильно раздули, и мы надеемся, что суд во всем разберется».

Тем не менее Шадади рассказывает, что в последнее время Валентин действительно испытывал проблемы экономического характера, типичные для многих жителей деревни: отсутствие постоянного заработка, большие расходы на семью, что вполне могло привести его к поиску легких денег.



Как говорит глава местного совета Наим Эльабад, лояльность к еврейскому государству стоит в деревне Шибли на первом месте. Фото: Евгений Сова

Образцовая деревня

«К сожалению, есть молодые люди в арабском секторе, которые думают, что вступление в ИГ — это своего рода романтика, — говорит Али, в прошлом глава местного совета. — Эти люди действительно верят, что они немного повоюют, заработают денег и вернутся домой, но это далеко не так».

Али Шибли считается непререкаемым авторитетом в деревне. Многие в шутку говорят, что он нетипичный руководитель. В конце 80-х годов, в самый разгар беспорядков на палестинских территориях, получивших название «первая интифада», Али демонстративно отказался поддержать руководство арабского сектора, объявившего всеобщую забастовку.

На протяжении 17 лет он возглавлял местный совет. За это время в Шибли построили дороги, провели инфраструктуру, в деревне действует школа, детские сады и спортивный центр. В отличие от бедуинов, живущих на юге Израиля и ведущих кочевнический образ жизни, в Шибли все выглядит по-другому.

«Я всегда чувствовал себя частью Израиля, и в ответ меня тоже всегда уважали, — говорит Али. — Мы должны быть примером для молодого поколения, иначе уже скоро это поколение будет искать приключений на свою голову на территории Сирии или Ирака».

Семью Валентина Али тоже хорошо знает и не понимает, как такое могло произойти.

Между тем родственники Мазалевского практически не идут на контакт с прессой. Тесть Мухаммад в телефонном разговоре сказал, что не хочет об этом говорить, сам не понимает, как это случилось, и ему не нужна такая плохая слава.

«Ко мне обращались десятки журналистов, все хотят узнать, что сделал Валентин, а мне самому ничего не известно, — говорит Мухаммад. — Я только знаю, что ни в моем доме, ни доме Валентина ничего общего с ИГ быть не может».

Получить более подробную информацию не удается, даже у дома Мазалевских, который расположен в конце одной из деревенских улиц. С виду обычное строение, как и любое другое в деревне.

Соседи тоже ничего не знают. Один из них предлагает зайти на чашку кофе, про ИГИЛ никто здесь не говорит.

Истинная картина

Впрочем, в отличие от жителей деревни Шибли, иного мнения придерживаются в израильских спецслужбах. Там предпочитают говорить фактами и указывают на целый ряд обвинительных заключений в отношении израильских граждан за минувший год.

В ноябре 2016 года в деревне Джальджулия, где проживают израильские арабы, полиция и ШАБАК задержали несовершеннолетнего гражданина страны. Ему инкриминировали связь с ИГ и попытку отправиться в зону боевых действий в Сирии. В доме, где проживает семья задержанного, было найдено оружие и литература радикального содержания с призывом совершать теракты против неверных.

Месяцем ранее в Тайбе (городе, где проживают арабские граждане Израиля) полиция и ШАБАК арестовали трех граждан, которые признались в попытке провезти на территорию Израиля оружие и взрывчатые вещества. Все задержанные на данный момент находятся под арестом и ожидают решения суда.

Известны также случаи задержания израильских граждан в Сахнине и Восточном Иерусалиме.

Однако в руководстве израильских арабов говорят, что число задержанных ничтожно мало, ведь арабская община Израиля насчитывает около двух миллионов человек.

«За последние годы в ряды ИГ вступили несколько десятков арабов — граждан Израиля. Это капля в море, поэтому говорить, что весь арабский сектор поддерживает ИГ, просто глупо и неверно», — заявил депутат кнессета Айман Удэ, глава Объединенного арабского списка.

В израильских спецслужбах признают, что, несмотря на резкий рост числа задержанных в последнее время, речь все же не идет о разветвленной сети радикальных группировок на территории страны. Большинство подозреваемых руководствовались в большей степени симпатиями к исламистам, а полиция и ШАБАК помогли предотвратить конкретные действия, направленные против безопасности государства.