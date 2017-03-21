Новое уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщила судья в Басманном суде Москвы.



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«9 марта в отношении Белых было возбуждено дело по ст. 290 УК РФ. Следователь принял к производству данное дело, оба дела объединены», — огласила материалы дела судья.

Как сообщил в суде следователь, Белых предъявлено обвинение в окончательной редакции. «17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 в двух эпизодах», — сказал он, добавив, что вину экс-губернатор не признал. «По делу Белых завершаются следственные действия и оперативно-разыскная деятельность», — отметил представитель СК.

В среду в Басманном суде Москвы решается вопрос о продлении ареста экс-чиновнику. Как считает следствие, до настоящего времени обстоятельства, по которым Белых был заключен в СИЗО, не изменились. В частности, оставаясь на свободе, бывший чиновник может попытаться скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей либо иным способом воспрепятствовать расследованию.

В июне 2016 года Белых был задержан при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. По данным следствия, лично и через посредника он получил в общей сложности € 400 тыс. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.