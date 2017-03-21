В среду, 22 марта, недалеко от британского парламента в Лондоне была слышна стрельба. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в парламенте, есть пострадавшие.



Фото: Reuters

По данным агентства, ранения получили от 2 до 12 человек.

We are aware of reports of an incident at #Westminster . We will put more information out as soon as we can — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 марта 2017 г.

#BREAKING : Terror attack outside UK Parliament: man with knife/machete got into Parliament and stabbed policeman; Building under lockdown pic.twitter.com/VWK74zQpBk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 марта 2017 г.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.

Здание парламента оцеплено. Закрыта близлежащая станция метро «Вестминстер».

Сообщается также, что нападавшего застрелила полиция.