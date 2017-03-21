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Reuters: у британского парламента была открыта стрельба, пострадали не менее десятка человек

22.03.2017 18:17 — Новости Мира | Tut.by  
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В среду, 22 марта, недалеко от британского парламента в Лондоне была слышна стрельба. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в парламенте, есть пострадавшие.


Фото: Reuters

По данным агентства, ранения получили от 2 до 12 человек.

Здание парламента оцеплено. Закрыта близлежащая станция метро «Вестминстер».

Сообщается также, что нападавшего застрелила полиция.

 
 
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