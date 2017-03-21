|
Reuters: у британского парламента была открыта стрельба, пострадали не менее десятка человек
22.03.2017 18:17 — Новости Мира | Tut.by
В среду, 22 марта, недалеко от британского парламента в Лондоне была слышна стрельба. Как сообщает
По данным агентства, ранения получили от 2 до 12 человек.
Здание парламента оцеплено. Закрыта близлежащая станция метро «Вестминстер».
Сообщается также, что нападавшего застрелила полиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным агентства, ранения получили от 2 до 12 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии