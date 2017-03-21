В последние дни разногласия официального Берлина с Анкарой достигли своего пика. Что послужило причиной для нового витка напряженности и в чем стороны обвиняют друг друга — у DW.



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Оскорбительные высказывания президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в адрес немецких политиков и обвинения в использовании ими фашистских методов вызвали резкую реакцию в Германии. Что стало причиной конфликта между Берлином и Анкарой? DW собрала основные факты, известные на данный момент.

Из-за чего Эрдоган так разозлился?

В Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении поправок в конституцию . В случае одобрения они существенно расширят полномочия президента, который традиционно выполнял в основном представительские функции. В частности, он сможет объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и высших госчиновников и распускать парламент. Критики предложенных поправок опасаются, что после их принятия Турция превратится из парламентской в президентскую республику, что приведет к установлению в стране диктатуры Эрдогана.

Стремясь добиться положительного исхода референдума, сторонники изменения конституции пытаются привлечь на свою сторону выходцев из Турции, проживающих за рубежом. К примеру, в Германии живут более миллиона турецких граждан, поэтому теоретически их голоса могут сыграть решающую роль.

В начале марта власти нескольких немецких городов отказались предоставить турецким министрам площадки для агитации за поправки. Эрдоган посчитал это доказательством того, что правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель сговорилось против него, и обвинил канцлера в применении «нацистских методов».

Как в Германии отреагировали на нападки Эрдогана?

Немецкие политики, мягко говоря, не в восторге от высказываний президента Турции. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, к примеру, заявил, что Эрдоган пересек границу допустимого, и пожаловался на риторику президента своему турецкому коллеге. Нападки Эрдогана единодушно осудили лидеры всех немецких политических партий.

Конфликт между Берлином и Анкарой привлек внимание и в Евросоюзе. К примеру, немецкий политик, глава крупнейшей в Европарламенте фракции консерваторов Манфред Вебер указал, что высказывания Эрдогана нанесли ущерб репутации Турции за рубежом.

Почему в Германии запретили акции турецких политиков?

В целом немецкие законы разрешают иностранным гражданам проводить на территории страны политические мероприятия, если это не нарушает положения Конституции ФРГ. К примеру, проживающие в Германии американцы проводили здесь политические акции во время президентских выборов в США в 2016 году. Теоретически граждане Турции могут делать то же самое.

Тем не менее организаторы должны сначала получить у местных властей разрешение на проведение массового мероприятия: место собрания должно отвечать требованиям безопасности. В этом-то и возникла загвоздка. Политические акции в Гаггенау, Кельне и Гамбурге были отменены как раз из соображений безопасности.

21 марта стало известно, что представители турецкого правительства решили больше не выступать на агитационных мероприятиях в Германии вплоть до проведения в Турции референдума о конституционной реформе.

Что еще лежит в основе конфликта?

Берлин крайне обеспокоен судьбой немецкого журналиста турецкого происхождения, корреспондента Die Welt Дениза Юджела, который был арестован в Турции в конце 2016 года. По словам критиков режима, его арест является ярким примером того, как правительство Эрдогана атакует независимые СМИ.

В свою очередь Анкара недовольна тем, что курдам разрешено устраивать массовые акции в Германии. Эрдоган обвинил правительство ФРГ в оказании поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая поддерживает курдский сепаратизм и которая признана террористической организацией как в Германии, так и в других странах — членах ЕС.

К чему может привести дипломатический спор?

Нынешний конфликт стал серьезным испытанием для германо-турецких отношений, что еще больше снизило шансы Турции на вступление в ЕС. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген предупредил, что в случае принятия на референдуме спорных поправок вопрос о возможном членстве Турции в Евросоюзе будет окончательно закрыт.

Однако несмотря на разлад, обе страны по-прежнему связывают глубокие культурные и экономические связи. Оптимисты надеются, что отношения между Берлином и Анкарой несколько нормализуются после референдума, вне зависимости от его исхода.

Политики в Берлине также открыто признают, что Германия не может себе позволить полностью разорвать отношения с Анкарой по целому ряду причин. Одним из основных факторов является заключенное в 2016 году соглашение ЕС с Турцией по беженцам , благодаря которому Берлину удалось существенно сократить количество соискателей убежища, прибывающих в ФРГ.