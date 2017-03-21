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В чем суть конфликта Эрдогана с властями Германии?
22.03.2017 21:27 — Новости Мира | Tut.by
В последние дни разногласия официального Берлина с Анкарой достигли своего пика. Что послужило причиной для нового витка напряженности и в чем стороны обвиняют друг друга — у DW.
Из-за чего Эрдоган так разозлился?
В Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении
Стремясь добиться положительного исхода референдума, сторонники изменения конституции пытаются привлечь на свою сторону выходцев из Турции, проживающих за рубежом. К примеру, в Германии живут более миллиона турецких граждан, поэтому теоретически их голоса могут сыграть решающую роль.
В начале марта власти нескольких немецких городов отказались предоставить турецким министрам площадки для агитации за поправки. Эрдоган посчитал это доказательством того, что правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель сговорилось против него, и
Как в Германии отреагировали на нападки Эрдогана?
Немецкие политики, мягко говоря, не в восторге от высказываний президента Турции. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, к примеру, заявил, что Эрдоган пересек границу допустимого, и пожаловался на риторику президента своему турецкому коллеге. Нападки Эрдогана единодушно осудили лидеры всех немецких политических партий.
Конфликт между Берлином и Анкарой
Почему в Германии запретили акции турецких политиков?
В целом немецкие законы разрешают иностранным гражданам проводить на территории страны политические мероприятия, если это не нарушает положения Конституции ФРГ. К примеру, проживающие в Германии американцы проводили здесь политические акции во время президентских выборов в США в 2016 году. Теоретически граждане Турции могут делать то же самое.
Тем не менее организаторы должны сначала получить у местных властей разрешение на проведение массового мероприятия: место собрания должно отвечать требованиям безопасности. В этом-то и возникла загвоздка. Политические акции в Гаггенау, Кельне и Гамбурге были отменены как раз из соображений безопасности.
21 марта стало известно, что представители турецкого правительства решили больше не выступать на агитационных мероприятиях в Германии вплоть до проведения в Турции референдума о конституционной реформе.
Что еще лежит в основе конфликта?
Берлин крайне обеспокоен судьбой немецкого журналиста турецкого происхождения, корреспондента Die Welt Дениза Юджела, который был арестован в Турции в конце 2016 года. По словам критиков режима, его арест является ярким примером того, как правительство Эрдогана атакует независимые СМИ.
В свою очередь Анкара недовольна тем, что курдам разрешено устраивать массовые акции в Германии. Эрдоган обвинил правительство ФРГ в оказании поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая поддерживает курдский сепаратизм и которая признана террористической организацией как в Германии, так и в других странах — членах ЕС.
К чему может привести дипломатический спор?
Нынешний конфликт стал серьезным испытанием для германо-турецких отношений, что еще больше снизило шансы Турции на вступление в ЕС. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген предупредил, что в случае принятия на референдуме спорных поправок вопрос о возможном членстве Турции в Евросоюзе будет окончательно закрыт.
Однако несмотря на разлад, обе страны по-прежнему связывают глубокие культурные и экономические связи. Оптимисты надеются, что отношения между Берлином и Анкарой несколько нормализуются после референдума, вне зависимости от его исхода.
Политики в Берлине также открыто признают, что Германия не может себе позволить полностью разорвать отношения с Анкарой по целому ряду причин. Одним из основных факторов является заключенное в 2016 году соглашение ЕС с Турцией
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