|
Тереза Мэй: мы никогда не уступим террору
23.03.2017 02:51 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением в связи с терактом, совершенным днем 22 марта у здания парламента в Лондоне.
«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», — сказала Мэй в конце своей речи.
Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».
Мэй также заявила, что место для теракта было выбрано не случайно, поскольку парламент символизирует ценности свободных людей — такие как «демократия, свобода, права человека, верховенство закона».
«Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал», — сказала она.
Инцидент у британского парламента в Лондоне
Как заявил помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, лондонская полиция полагает, что исполнитель теракта у парламента Великобритании действовал под влиянием международного терроризма.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он заявил, что речь идет о «связанном с исламизмом» терроризме.
Роули подтвердил, что полиция установила личность нападавшего, но отказался сообщить какие-либо подробности.
По свидетельствам очевидцев, эьио был мужчина азиатской внешности, вооруженный ножом.
Британские СМИ отмечают, что нападение произошло в годовщину
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас", - сказала Мэй в конце своей речи.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии