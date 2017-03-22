﻿﻿ в США готовят иски против КНДР по делу о краже 81 млн долларов с банковского счета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

в США готовят иски против КНДР по делу о краже 81 млн долларов с банковского счета

23.03.2017 08:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $ 81 млн ​со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


Фото: Reuters

По их словам, обвинение, если оно будет предъявлено, будет подано в отношении предполагаемых китайских посредников, которые, по мнению прокуратуры, помогли Северной Корее в краже средств. Власти США рассматривают введение санкций против этих людей.

Собеседник, близкий к процессу, заявил, что власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.

Северокорейская миссии в ООН и посольство Китая в Вашингтоне не прокомментировали изданию эту информацию.

По мнению некоторых частных расследователей, вывод $ 81 млн ​со счета ЦБ Бангладеша может быть связан с хакерской атакой на сервера Sony Pictures Entertainment, которая произошла в 2014 году. Тогда преступники получили доступ к личным данным сотрудников компании, содержимому их внутренней электронной почты, информации об их зарплате и другие сведения. ​По мнению следователей, в обоих случаях злоумышленники могли использовать один и тот же код для взлома.

​Некоторые собеседники WSJ подчеркивают, что доказательств для обвинения КНДР в руководстве этой операцией недостаточно. Хакеры могли использовать этот код уже после того, как его обнародовали американские власти.

Кража суммы со счета ЦБ Бангладеш произошла в феврале 2016 года. Сотрудники банка не смогли это вовремя заметить, потому что у них сломался принтер для печати оповещений SWIFT. Хакеры перевели деньги на Филиппины и Шри-Ланку.

В ноябре властям страны удалось вернуть $ 15 млн из украденных $ 81 млн. Эти деньги им передали власти Филиппин, которые обнаружили их у владельца казино Eastern Hawaii Leisure Co. Кима Вонга.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
США намерены создать "зоны безопасности" в Сирии и Ираке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика