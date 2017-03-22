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в США готовят иски против КНДР по делу о краже 81 млн долларов с банковского счета
23.03.2017 08:33 — Новости Мира | Tut.by
Федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $ 81 млн со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года. Об этом сообщает
По их словам, обвинение, если оно будет предъявлено, будет подано в отношении предполагаемых китайских посредников, которые, по мнению прокуратуры, помогли Северной Корее в краже средств. Власти США рассматривают введение санкций против этих людей.
Собеседник, близкий к процессу, заявил, что власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.
Северокорейская миссии в ООН и посольство Китая в Вашингтоне не прокомментировали изданию эту информацию.
По мнению некоторых частных расследователей, вывод $ 81 млн со счета ЦБ Бангладеша может быть связан с хакерской атакой на сервера Sony Pictures Entertainment, которая произошла в 2014 году. Тогда преступники получили доступ к личным данным сотрудников компании, содержимому их внутренней электронной почты, информации об их зарплате и другие сведения. По мнению следователей, в обоих случаях злоумышленники могли использовать один и тот же код для взлома.
Некоторые собеседники WSJ подчеркивают, что доказательств для обвинения КНДР в руководстве этой операцией недостаточно. Хакеры могли использовать этот код уже после того, как его обнародовали американские власти.
Кража суммы со счета ЦБ Бангладеш произошла в феврале 2016 года. Сотрудники банка не смогли это вовремя заметить, потому что у них сломался принтер для печати оповещений SWIFT. Хакеры перевели деньги на Филиппины и Шри-Ланку.
В ноябре властям страны удалось вернуть $ 15 млн из украденных $ 81 млн. Эти деньги им передали власти Филиппин, которые обнаружили их у владельца казино Eastern Hawaii Leisure Co. Кима Вонга.
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Посредниками в этой операции были люди из Китая.
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