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Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек
23.03.2017 10:25 — Новости Мира | БДГ
Накануне в Лондоне произошел один из крупнейших терактов последних лет, который унес жизни пяти человек.
В среду 22 марта автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, после чего протаранил забор здания парламента. Водитель покинул автомобиль и попытался прорваться в резиденцию, он был вооружен ножом. Полицеские застрелили преступника, однако прежде он ранил одного из стражей порядка. Позднее полицеский скончался от полученных ран.
На данный момент сообщается о пяти погибших и порядка сорока раненых в результате теракта, несколько раненых находятся в критическом состоянии. Некоторые СМИ уже назвали имя предполагаемого преступника (Абу Иззадин, по информации сайта
Белоруский МИД порекомендовал гражданам нашей страны, которые находятся в Великобритании, следовать указаниям властей и избегать места инцидента.
Отметим, что в последние годы терористы все чаще используют автомобили для совершения теракта. Так, в конце декабря фура
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Накануне в Лондоне произошел один из крупнейших терактов последних лет, который унес жизни пяти человек.
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