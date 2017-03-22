Накануне в Лондоне произошел один из крупнейших терактов последних лет, который унес жизни пяти человек.

В среду 22 марта автомобиль врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, после чего протаранил забор здания парламента. Водитель покинул автомобиль и попытался прорваться в резиденцию, он был вооружен ножом. Полицеские застрелили преступника, однако прежде он ранил одного из стражей порядка. Позднее полицеский скончался от полученных ран.

На данный момент сообщается о пяти погибших и порядка сорока раненых в результате теракта, несколько раненых находятся в критическом состоянии. Некоторые СМИ уже назвали имя предполагаемого преступника (Абу Иззадин, по информации сайта Business Insider ), однако официально власти данную информацию не подтвердили.

Белоруский МИД порекомендовал гражданам нашей страны, которые находятся в Великобритании, следовать указаниям властей и избегать места инцидента.