|
Дутерте позволил кораблям России и Китая заходить в воды и порты Филиппин
23.03.2017 10:49 — Новости Мира | Tut.by
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли и суда России и Китая могут заходить в территориальные воды его страны и становиться на стоянку при условии, что они предварительно известят об этом филиппинские военно-морские силы и министерство иностранных дел. Об этом сообщило агентство
По словам главы государства, он получил от Китая заверения, что он не будет вести строительство в районе рифа Скарборо (Хуанъянь) в Южно-Китайском море, который служит предметом спора между двумя странами. «Из уважения к нашей дружбе они прекратят это», — цитирует агентство слова президента Филиппин.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.
Новый виток напряженности возник после
Иск в международный арбитраж был подан прежним правительством Филиппин, после чего в отношениях Пекина и Манилы возникла напряженность. После своего прихода к власти летом прошлого года Дутерте стал проводить курс на построение дружественных отношений с Китаем и Россией. В частности, он стремится сгладить противоречия с Пекином в связи с территориальным спором в Южно-Китайском море.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента Филиппин, разрешение дается при условии, что Москва и Пекин будут предварительно извещать об этом филиппинские военно-морские силы и МИД...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии