Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что корабли и суда России и Китая могут заходить в территориальные воды его страны и становиться на стоянку при условии, что они предварительно известят об этом филиппинские военно-морские силы и министерство иностранных дел. Об этом сообщило агентство Bloomberg .



Родриго Дутерте. Фото: Reuters

По словам главы государства, он получил от Китая заверения, что он не будет вести строительство в районе рифа Скарборо (Хуанъянь) в Южно-Китайском море, который служит предметом спора между двумя странами. «Из уважения к нашей дружбе они прекратят это», — цитирует агентство слова президента Филиппин.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.

Новый виток напряженности возник после решения международного арбитража в Гааге в июле 2016 года, согласно которому Китай признан не имеющим «исторических прав» на спорные острова в Южно-Китайском море и большую часть его акватории. В Пекине заявили о непризнании вердикта суда и о том, что он не имеет юридической силы.

Иск в международный арбитраж был подан прежним правительством Филиппин, после чего в отношениях Пекина и Манилы возникла напряженность. После своего прихода к власти летом прошлого года Дутерте стал проводить курс на построение дружественных отношений с Китаем и Россией. В частности, он стремится сгладить противоречия с Пекином в связи с территориальным спором в Южно-Китайском море.