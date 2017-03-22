Семь человек арестованы после полицейских рейдов в Лондоне, Бирмингеме и других городах в связи с терактом у британского парламента 22 марта, сообщили на брифинге полиции 23 марта.



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Сотни правоохранителей всю ночь проводили обыски по шести адресам, рассказал исполняющий обязанности заместителя комиссара и руководитель отдела по борьбе с терроризмом Марк Роули, передает BBC .

В то же время в Скотленд-Ярде заявили, что угрозы новых терактов нет. По версии следствия, нападавший действовал в одиночку. Данные о его личности правоохранители не раскрывают, как и имена задержанных ночью.