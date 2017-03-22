|
В Кремле прокомментировали запрет на въезд в Украину представительнице России на "Евровидении"
23.03.2017 13:19 — Новости Мира | Tut.by
Запрет Киева на въезд в Украину Юлии Самойловой, которая должна была представлять на «Евровидении» Россию, девальвирует конкурс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
Песков отметил, что решение Киева наносит серьезный удар по престижу международного песенного конкурса и девальвирует его значение.
В Кремле хотели бы, чтобы организаторы конкурса пересмотрели решение и российская участница смогла бы принять в нем участие.
«Мы знаем, что представитель „Евровидения“ выразил сожаление. Считаем это решение чрезвычайно неудачным», — заявил Песков.
Напомним, Служба безопасности Украины
После введения запрета в России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песков отметил, что решение Киева наносит серьезный удар по престижу международного песенного конкурса и девальвирует его значение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии