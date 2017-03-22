Запрет Киева на въезд в Украину Юлии Самойловой, которая должна была представлять на «Евровидении» Россию, девальвирует конкурс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК .



Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

Песков отметил, что решение Киева наносит серьезный удар по престижу международного песенного конкурса и девальвирует его значение.

В Кремле хотели бы, чтобы организаторы конкурса пересмотрели решение и российская участница смогла бы принять в нем участие.

«Мы знаем, что представитель „Евровидения“ выразил сожаление. Считаем это решение чрезвычайно неудачным», — заявил Песков.

Напомним, Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой на 3 года въезд в страну. В 2015 году россиянка выступала на концерте в Крыму. По информации МВД Украины, певица въехала на полуостров со стороны России. Этим Самойлова нарушила украинское законодательство.

После введения запрета в России решили , что Самойлова будет представлять страну на «Евровидении» в 2018 году, вне зависимости от места проведения конкурса.