В Киеве 23 марта застрелили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщают СМИ .



Фото с места происшествия: facebook.com/maximilian.sorokin

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что погибший в перестрелке на Пушкинской в Киеве — экс-депутат Госдумы России, передает телеканал «112 Украина» .

Убийство произошло на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы «Премьер Палас».

Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам. В итоге один погиб, а второго увезла скорая. На месте обнаружено более 10 гильз, сообщает Корреспондент.net .