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В Киеве убит бывший депутат Госдумы России
23.03.2017 13:40 — Новости Мира | Tut.by
В Киеве 23 марта застрелили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщают
Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что погибший в перестрелке на Пушкинской в Киеве — экс-депутат Госдумы России, передает телеканал
Убийство произошло на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы «Премьер Палас».
Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам. В итоге один погиб, а второго увезла скорая. На месте обнаружено более 10 гильз, сообщает
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В Киеве 23 марта застрелили экс-депутат Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщают СМИ.
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