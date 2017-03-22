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В Киеве убит бывший депутат Госдумы России

23.03.2017 13:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В Киеве 23 марта застрелили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщают СМИ.


Фото с места происшествия: facebook.com/maximilian.sorokin

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что погибший в перестрелке на Пушкинской в Киеве — экс-депутат Госдумы России, передает телеканал «112 Украина».

Убийство произошло на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы «Премьер Палас».

Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу по двум мужчинам. В итоге один погиб, а второго увезла скорая. На месте обнаружено более 10 гильз, сообщает Корреспондент.net.

 
 
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В Киеве 23 марта застрелили экс-депутат Госдумы России Дениса Вороненкова, сообщают СМИ.

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