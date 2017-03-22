﻿ ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

23.03.2017 16:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне, в результате которого погибли три человека и несколько десятков пострадали.


Фото: Reuters

Соответствующее сообщение распространило близкое к террористам информагентство Amaq, передает Associated Press. В сообщении нападавший, имя которого пока не сообщалось, назван «солдатом ИГ».

Днем 22 марта неизвестный мужчина на автомобиле сбил несколько десятков человек около парламента Великобритании в Лондоне, а затем напал с ножом на полицейского. В результате погибли три человека (в том числе полицейский), около 30 человек пострадали.

Нападавший был застрелен полицией. Его имя британские правоохранительные органы пока не раскрывали. По словам премьер-министра Терезы Мэй, он был гражданином Великобритании и находился в поле зрения спецслужб по подозрению в экстремизме.

После теракта были задержаны семь человек. Информации о степени их причастности к случившемуся пока нет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее сообщение распространило близкое к террористам информагентство Amaq, передает Associated Press.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Киеве убит бывший депутат Госдумы России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика