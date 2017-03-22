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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
23.03.2017 16:24 — Новости Мира | Tut.by
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне, в результате которого погибли три человека и несколько десятков пострадали.
Соответствующее сообщение распространило близкое к террористам информагентство Amaq, передает Associated Press. В сообщении нападавший, имя которого пока не сообщалось, назван «солдатом ИГ».
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Нападавший был застрелен полицией. Его имя британские правоохранительные органы пока не раскрывали. По словам премьер-министра Терезы Мэй, он был гражданином Великобритании и находился в поле зрения спецслужб по подозрению в экстремизме.
После теракта
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Соответствующее сообщение распространило близкое к террористам информагентство Amaq, передает Associated Press.
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