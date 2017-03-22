Во втором по величине бельгийском городе Антверпене водитель пытался выехать на пешеходную торговую улицу. Попытку теракта предотвратили, сообщает De Morgen .

Неадекватное поведение водителя заметили военные, которые патрулировали город. Подозреваемый был остановлен на парковке и задержан. Полиция отказалась давать дальнейшую информацию по поводу инцидента.

В автомобиле было найдено оружие. Сам автомобиль имел французскую регистрацию. Подчеркивается, что водитель — мужчина североафриканского происхождения в камуфляже.

Напомним, накануне в Лондоне произошел теракт. 22 марта мужчина на машине сначала совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем пытался прорваться в парламент и был застрелен полицейскими.