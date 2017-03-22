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В Бельгии предотвратили теракт по британскому сценарию

23.03.2017 17:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Во втором по величине бельгийском городе Антверпене водитель пытался выехать на пешеходную торговую улицу. Попытку теракта предотвратили, сообщает De Morgen.

Неадекватное поведение водителя заметили военные, которые патрулировали город. Подозреваемый был остановлен на парковке и задержан. Полиция отказалась давать дальнейшую информацию по поводу инцидента.

В автомобиле было найдено оружие. Сам автомобиль имел французскую регистрацию. Подчеркивается, что водитель — мужчина североафриканского происхождения в камуфляже.

Напомним, накануне в Лондоне произошел теракт. 22 марта мужчина на машине сначала совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем пытался прорваться в парламент и был застрелен полицейскими.

 
 
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В автомобиле было найдено оружие. Сам автомобиль имел французскую регистрацию. Подчеркивается, что водитель - мужчина североафриканского происхождения в...

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