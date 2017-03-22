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В Бельгии предотвратили теракт по британскому сценарию
23.03.2017 17:10 — Новости Мира | Tut.by
Во втором по величине бельгийском городе Антверпене водитель пытался выехать на пешеходную торговую улицу. Попытку теракта предотвратили, сообщает
Неадекватное поведение водителя заметили военные, которые патрулировали город. Подозреваемый был остановлен на парковке и задержан. Полиция отказалась давать дальнейшую информацию по поводу инцидента.
В автомобиле было найдено оружие. Сам автомобиль имел французскую регистрацию. Подчеркивается, что водитель — мужчина североафриканского происхождения в камуфляже.
Напомним, накануне в Лондоне произошел теракт. 22 марта мужчина на машине сначала
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В автомобиле было найдено оружие. Сам автомобиль имел французскую регистрацию. Подчеркивается, что водитель - мужчина североафриканского происхождения в...
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