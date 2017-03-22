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Убийца российского депутата Вороненкова умер в больнице

23.03.2017 17:15 — Новости Мира | Tut.by  
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В больнице скончался убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как ранее рассказал на брифинге генпрокурор Украины Юрий Луценко, у киллера было 2 ранения в область груди и головы и он находился на грани смерти, медики искусственно поддерживали сердечный ритм.

Также Луценко рассказал, что у убийцы были при себе документы и их проверяют на подлинность.

По его словам, пока проверка не закончена, этот человек будет считаться гражданином Украины.

«Как только мы окончательно узнаем, кто он есть, об этом будет сообщено общественности. К тому времени любые бумажки, которые были у него в кармане, я считаю лишь основанием для проверки. Не более того», — заявил Луценко на бриффинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта. Охранник Вороненкова успел ранить нападавшего, а тот подстрелил охранника.

 
 
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Как ранее рассказал на брифинге Генпрокурор Украины Юрий Луценко, у киллера было 2 ранения в область груди и головы и он находился на грани смерти, медики...

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