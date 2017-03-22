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Взрывы и эвакуация. Что происходит в Балаклее, где горит склад со 138 тысячами тонн снарядов

23.03.2017 18:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Около 3 часов ночи 23 марта в Балаклее Харьковской области на одном из самых больших складов боеприпасов в Украине стали взрываться снаряды. Склады, где хранится 138 тысяч тонн снарядов, охватил пожар, локализовать который не удалось спустя более половины суток. Из опасной зоны эвакуировано 19 тысяч человек, известно, что одна женщина ранена в висок осколком снаряда.



Фото: dsns.gov.ua

По данным Минобороны к обеду, площадь пожара увеличилась. К его тушению привлечены около 400 спасателей и 50 единиц техники, на месте дежурят 25 карет скорой помощи.



Фото: dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что жители близлежащих к складам домов прятались в бомбоубежищах в надежде переждать взрывы, а дороги на выезд из города были переполнены.

Видео: Youtube

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Взрыв на складах в Балаклее квалифицировали как диверсию, рассматривается также версия небрежного отношения к обязанностям работников, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, свидетели видели, как на артсклад в Балаклее с летательного аппарата сбросили средства, спровоцировавшие взрывы.

«Перед взрывом отмечался гул летательного аппарата, после чего произошел взрыв. Говорить о случайности вряд ли приходится, но мы обязаны рассмотреть обе версии. Отмечу, что за последние годы посягательство на склады боеприпасов происходило неоднократно», — рассказал Матиос. Возбуждено несколько уголовных дел.


Фото: dsns.gov.ua

Советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко заявил, что на тушение пожара может понадобиться 2−3 дня, поэтому пока рано говорить о том, когда жители смогут вернуться в свои дома.

Видео: Reuters

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Очевидцы сообщали, что в результате взрывов снарядов почти во всех домах выбило стекла. Президент страны Петр Порошенко распорядился обеспечить местных жителей строительными материалами, дизтопливом, продуктами питания, а также направить строительные бригады для ремонтно-восстановительных работ.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман вылетел к месту происшествия. Его пресс-секретарь опубликовал видео происходящего с высоты.

По данным премьер-министра на 17.30 по минскому времени, огнем охвачено 50% территории складов. Гройсман также пообщался с эвакуированными гражданами. На территории потенциальной опасности проживают 36 тысяч человек.


Оперативный штаб на месте происшествия. Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua
 
 
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Из опасной зоны эвакуировано 19 тысяч человек, известно, что одна женщина ранена в висок осколком снаряда.

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