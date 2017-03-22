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Взрывы и эвакуация. Что происходит в Балаклее, где горит склад со 138 тысячами тонн снарядов
23.03.2017 18:20 — Новости Мира | Tut.by
Около 3 часов ночи 23 марта в Балаклее Харьковской области на одном из самых больших складов боеприпасов в Украине стали
По данным Минобороны к обеду, площадь пожара увеличилась. К его тушению привлечены около 400 спасателей и 50 единиц техники, на месте дежурят 25 карет скорой помощи.
Ранее сообщалось, что жители близлежащих к складам домов прятались в бомбоубежищах в надежде переждать взрывы, а дороги на выезд из города были переполнены.
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Взрыв на складах в Балаклее квалифицировали как диверсию, рассматривается также версия небрежного отношения к обязанностям работников,
«Перед взрывом отмечался гул летательного аппарата, после чего произошел взрыв. Говорить о случайности вряд ли приходится, но мы обязаны рассмотреть обе версии. Отмечу, что за последние годы посягательство на склады боеприпасов происходило неоднократно», — рассказал Матиос. Возбуждено несколько уголовных дел.
Советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко
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Очевидцы сообщали, что в результате взрывов снарядов почти во всех домах выбило стекла. Президент страны Петр Порошенко распорядился обеспечить местных жителей строительными материалами, дизтопливом, продуктами питания, а также направить строительные бригады для ремонтно-восстановительных работ.
Премьер-министр страны Владимир Гройсман вылетел к месту происшествия. Его пресс-секретарь опубликовал видео происходящего с высоты.
По данным премьер-министра на 17.30 по минскому времени, огнем охвачено 50% территории складов. Гройсман также пообщался с эвакуированными гражданами. На территории потенциальной опасности проживают 36 тысяч человек.
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Из опасной зоны эвакуировано 19 тысяч человек, известно, что одна женщина ранена в висок осколком снаряда.
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