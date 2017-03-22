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Скотленд-Ярд назвал имя нападавшего у британского парламента

23.03.2017 19:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-Ярда на брифинге.


Фото: Reuters

По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент. Масуд был известен полиции — в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.

В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний — в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.

Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

В результате нападения у зданий парламента в Лондоне в среду погибли четыре человека, включая самого Масуда, по меньшей мере 40 человек ранены, из них семеро находятся в критическом состоянии.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка «Исламское государство».

Днем 22 марта, в 14.40 по местному времени (17.40 по Минску), мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.


Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.

На следующий день британская полиция объявила об аресте семерых человек в связи с нападением.

В Скотленд-Ярде сообщили, что в течение ночи совершили рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах.

«Мы по-прежнему считаем — и это подтверждается нашим расследованием, — что нападавший действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма», — заявили в полиции.

В течение минувшей ночи здание парламента было оцеплено. Сейчас оцепление сняли. Флаги на шпилях здания приспущены в знак траура по распоряжению премьера Терезы Мэй.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент.

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