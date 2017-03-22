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Скотленд-Ярд назвал имя нападавшего у британского парламента
23.03.2017 19:40 — Новости Мира | Tut.by
Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, звали Халид Масуд, заявил официальный представитель Скотленд-Ярда на брифинге.
По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент. Масуд был известен полиции — в прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка.
В первый раз Масуд был осужден в 1983 году за повреждение имущества, а в последний — в 2003 году за незаконное владение холодным оружием.
Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.
В результате
Днем 22 марта, в 14.40 по местному времени (17.40 по Минску), мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих.
Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего.
На следующий день британская
В Скотленд-Ярде сообщили, что в течение ночи совершили рейды по шести адресам, расследование продолжается в Бирмингеме, Лондоне и других регионах.
«Мы по-прежнему считаем — и это подтверждается нашим расследованием, — что нападавший действовал в одиночку, попав под влияние международного терроризма», — заявили в полиции.
В течение минувшей ночи здание парламента было оцеплено. Сейчас оцепление сняли. Флаги на шпилях здания приспущены в знак траура по распоряжению премьера Терезы Мэй.
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По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент.
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