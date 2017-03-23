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В МВД Украины заявили о розыске второго участника убийства Вороненкова

23.03.2017 22:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Украинская полиция ведет поиск второго подозреваемого, который мог участвовать в организации убийства экс-депутата Дениса Вороненкова. Ранее сообщалось, что убийцу привезли к месту преступления на автомобиле Daewoo.

Полиция проводит мероприятия по розыску второго подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства. Это тайна следствия», — сказал Геращенко (цитата по УНН).

По словам Геращенко, в ближайшие дни следствие установит, был ли киллер сотрудником российских спецслужб или выполнял их заказ за деньги. «Та встреча, на которую он [Вороненков] шел, была „слита“ этому убийце. Сам киллер, наверное, даже не мог знать и понимать, кто такой Вороненков. Я думаю, киллеру было все равно, кого убивать, он просто выполнял заказ. Остается только выяснить, он просто выполнял его за деньги, или он выполнял его как агент российских спецслужб. Это, я думаю, дело ближайших дней», — сказал Геращенко.

Ранее советник главы МВД заявил, что личность убийцы установлена. По его словам, киллер был гражданином Украины. Его имя не разглашается. Источники «РБК-Украина» сообщили, что при убийце найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

О «российском следе» в убийстве Вороненкова ранее говорил также генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, следствие рассматривает две версии убийства экс-депутата — Вороненкова могли убить как свидетеля дела Януковича, также «из-за дела о контрабанде ФСБ РФ под прикрытием президента РФ». Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом государственного терроризма» со стороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о «российском следе» абсурдными.

Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Охранник экс-депутата успел ранить киллера. Позднее тот скончался в больнице.

 
 
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