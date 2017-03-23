В больнице умер раненный во время нападения у британского парламента. Это 75-летний мужчина. Имя погибшего пока неизвестно, сообщает BBC .



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22 марта мужчина на машине сначала совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем пытался прорваться в парламент и был застрелен полицейскими.

Во время нападения погибли три человека: 45-летняя женщина, 55-летний мужчина и правоохранитель Кит Палмер. Нападавшего ликвидировали. Ранее сообщалось, что семь пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Всего пострадало около 40 человек, среди которых были дети.

Власти страны признали нападение террористическим актом, позже ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».

В полиции раскрыли личность террориста — 52-летний уроженец английского графства Кент Масуд. Он раньше привлекался к ответственности по делам, связанным с незаконным хранением оружия, нанесением тяжких телесных повреждений и др.