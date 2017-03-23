﻿ Умер еще один пострадавший во время теракта в Лондоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Умер еще один пострадавший во время теракта в Лондоне

24.03.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В больнице умер раненный во время нападения у британского парламента. Это 75-летний мужчина. Имя погибшего пока неизвестно, сообщает BBC.


Фото: Reuters

22 марта мужчина на машине сначала совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем пытался прорваться в парламент и был застрелен полицейскими.

Во время нападения погибли три человека: 45-летняя женщина, 55-летний мужчина и правоохранитель Кит Палмер. Нападавшего ликвидировали. Ранее сообщалось, что семь пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Всего пострадало около 40 человек, среди которых были дети.

Власти страны признали нападение террористическим актом, позже ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство».

В полиции раскрыли личность террориста — 52-летний уроженец английского графства Кент Масуд. Он раньше привлекался к ответственности по делам, связанным с незаконным хранением оружия, нанесением тяжких телесных повреждений и др.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это 75-летний мужчина. Имя погибшего пока неизвестно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Убийца Вороненкова служил в добровольческом батальоне и Нацгвардии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика