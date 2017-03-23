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Умер еще один пострадавший во время теракта в Лондоне
24.03.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by
В больнице умер раненный во время нападения у британского парламента. Это 75-летний мужчина. Имя погибшего пока неизвестно, сообщает
22 марта мужчина на машине сначала
Во время нападения погибли три человека: 45-летняя женщина, 55-летний мужчина и правоохранитель Кит Палмер. Нападавшего ликвидировали. Ранее сообщалось, что семь пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Всего пострадало около 40 человек, среди которых были дети.
Власти страны признали нападение террористическим актом, позже
В полиции раскрыли
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Это 75-летний мужчина. Имя погибшего пока неизвестно.
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