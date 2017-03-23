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Фийон обвинил Олланда в преследовании политических оппонентов

24.03.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил уходящего с поста главы государства Франсуа Олланд в травле политических оппонентов и создании «теневого кабинета» в Елисейском дворце. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2 в четверг вечером.


Фото: Reuters

«В эти дни выходит книга (журналистское расследование „Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки“. — Прим. ТАСС). В ней рассказывается о том, как Франсуа Олланд получает прямо в свой кабинет данные прослушек в отношении интересующих его лиц. Подобная практика является абсолютно недопустимой и незаконной», — заявил Фийон.

«Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале, создании „теневого кабинета“. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко», — добавил политик.

Книга «Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки» должна появиться на прилавках магазинов во Франции в ближайшие дни. Речь идет о журналистском расследовании, которое провели сотрудники газеты Le Canard enchaine — того же издания, которое ранее выступило со скандальными разоблачениями в отношении Фийона.

Авторы расследования утверждают, что после прихода к власти в 2012 году президент Франсуа Олланд создал подлинный «теневой кабинет» в Елисейском дворце в противовес официальному правительству. Согласно просочившимся в прессу отрывкам из книги, по распоряжению Олланда полиция проводила прослушивание телефонов политических оппонентов, например, экс-президента Николя Саркози, и даже собственных соратников, например, экс-премьера Манюэля Вальса.

Елисейский дворец выступил с осуждением Фийона за его обвинения в адрес главы государства. Об этом говорится в распространенном коммюнике администрации Олланда.

«Президент Республики самым решительным образом осуждает Франсуа Фийона за его лживые обвинения», — говорится в заявлении Елисейского дворца. «С 2012 года исполнительная власть никогда не вмешивалась в работу судебных органов и всегда строго соблюдала независимость судебного корпуса, — также отмечает в коммюнике. — Что же касается расследования дел в отношении Фийона, то президент узнавал о них исключительно из прессы».

 
 
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По словам кандидата в президенты Франции, появилась информация, что глава государства получает прямо в свой кабинет данные прослушек в отношении интересующих его...

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