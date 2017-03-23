Личность киллера установлена, он скончался от ответного выстрела. Заведено уголовное дело.

Убийство Дениса Вороненкова произошло на людной киевской улице 23 марта днем. На месте преступления сразу же оказались люди, снимающие происшествие на камеры телефонов.

На видео момент сразу после выстрелов. В кадр попадает неподвижное тело Вороненкова, затем видно, как асфальта пытается подняться другой человек крупного телосложения, очевидно, охранник депутата.

В кадр попадает еще кто-то, лежащий на земле.

"Так там еще живой! - кричит за кадром голос автора видео. - Эй, полиция! Вон еще живой здесь есть! У него пуля в лицевой части! Стой, может, его нельзя трогать!"

Как позже выяснится, это и есть киллер, одетый очень странно для киллера - светлый спортивный костюм, яркие кроссовки, пишет strana.ua .

Допросить убийцу не успели: скончался на операционном столе в одной из киевских больниц,- он был ранен ответным огнем из пистолета охранника Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы РФ Дениc Вороненков переехал в Украину в конце 2016 и свидетельствовал о государственной измене Украины Виктора Януковича.

"Я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд…. Если Путин считает своим другом ранее дважды судимого Януковича, то мне такие друзья не нужны", - чуть более месяца назад рассказывал Вороненков в эксклюзивном интервью одному из украинских изданий .

Во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личность киллера установлена, при нем был паспорт. «Он был гражданином Украины».

Украинского прокурора удивило, что убийца взял документы с собой «на дело», по словам главы ведомства, обычно исполнители заказных убийств так не поступают.

Некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники , дополнительно сообщают, что в вещах преступника также обнаружено удостоверение добровольца АТО.

Но официальные версии убийства Вороненкова были озвучены генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в эфире 112.ua .

ГПУ рассматривает версию убийства бывшего депутата из-за дела о контрабанде ФСБ РФ под прикрытием президента РФ”, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Депутат Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде РФ, у него было специальное звание полковника, он был очень известен по российскому делу "Трех китов", которое расследовало его подразделение. Сам он был начальником подразделения по внедрению организованных преступных группировок. В ходе своей деятельности они обнаружили, что контрабанда мебели, которая шла в магазин "Три кита" является лишь частью огромной контрабанды Федеральной службы безопасности РФ. В результате этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ и в частности человек, позже занимал должность в Службе безопасности Роснефти, приближенный к президенту РФ”, - рассказал Луценко.

Всего у следствия две версии, вторая - свидетельство в деле о госизмене бывшего Украины Януковича.

"Обе версии будут отработаны в ходе следствия", - подытожил Луценко.

Сегодня сообщается, что Вороненкова убил украинец Павел Паршов. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает украинское издание «Обозреватель». Официального подтверждения этой информации нет.