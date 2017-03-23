Дональд Трамп обещал экстремально ужесточить проверку лиц, въезжающих на территорию США. Он выполняет обещание и на сей раз может уже не опасаться вмешательства судов. Исключения будут сделаны для граждан 38 государств.



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Администрация США значительно ужесточает доступ на территорию США для миллионов приезжающих со всего мира. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает газета The New York Times со ссылкой на меморандумы для внутреннего пользования, разосланные госсекретарем Рексом Тиллерсоном по американским диппредставительствам.

Согласно этим меморандумам, разосланным в период с 10 по 17 марта, резко ужесточаются правила въезда в США для граждан всех стран, за исключением 38 государств, в число которых входят Германия и почти вся Европа, а также Австралия, Япония, Южная Корея и ряд других. Как отмечает New York Times, новые предписания разработаны во исполнение меморандума президента США Дональда Трампа от 6 марта, в котором он поручил госдепартаменту и другим ведомствам ужесточить проверку въезжающих в США.

Адреса электронной почты и логины к соцсетям

Ответственность за проверку въезжающих в США возлагается на консульских работников. Они должны будут тщательно проверять иностранцев на предмет связей с джихадистской группировкой «Исламское государство». Желающие получить въездную визу в США должны будут сообщать не только обо всех работодателях и посещенных странах за последние 15 лет, но и представить все свои адреса электронной почты, телефонные номера и логины к социальным сетям.

Адвокаты полагают, что введение новых правил приведет к увеличению отказов в выдаче виз, а также к значительному замедлению обработки заявлений. Дональд Трамп уже дважды потерпел поражение в судах, пытаясь ввести запрет на въезд в США для граждан сначала семи, а впоследствии шести преимущественно исламских государств, в том числе Ирана, Йемена и Судана.

Президент объясняет свои действия угрозой для США со стороны «исламского радикального терроризма». Между тем правозащитная организация «Антидиффамационная лига» сообщает, что в период с 2006 по 2015 год от нападений доморощенных террористов в Соединенных Штатах погибли 295 человек, при этом 206 из них стали жертвами белых расистов. Террористы, борющиеся против правительства США, убили 44, а доморощенные исламские экстремисты — 38 американцев.