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В Украине рассказали, кто убил бывшего депутата Госдумы России Вороненкова
24.03.2017 12:57 — Новости Мира | Tut.by
Советник главы МВД Антон Геращенко
По словам Геращенко, Паршов был и агентом российских спецслужб.
«За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД», — написал Геращенко в Facebook.
Он подтвердил ранее появившуюся
«После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», — заявил советник.
Геращенко отметил, что следствие проверяет все обстоятельства подготовки и организации убийства бывшего депутата Государственной Думы, гражданина Украины Дениса Вороненкова.
По его словам, пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, НацГвардию и другие силовые структуры Украины.
Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который в конце 2016 года получил гражданство Украины,
В конце января этого года Вороненков
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По словам Геращенко, Паршов был уроженцем города Севастополя и агентом российских спецслужб.
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