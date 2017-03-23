Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности об убившем накануне бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Киллера звали Павел Паршов, уроженец Севастополя, ему было 29 лет. Паршова подстрелил охранник бывшего депутата, позже от полученного ранения он скончался в больнице.



Фото с места происшествия: facebook.com/maximilian.sorokin

По словам Геращенко, Паршов был и агентом российских спецслужб.

«За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД», — написал Геращенко в Facebook.

Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что киллер гол прослужил в одном из подразделений Национальной Гвардии. Геращенко также рассказал, что Паршов не принимал участия в боевых действиях и уволился в августе 2016 года.

«После чего ждал получения команды действовать из Москвы. Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», — заявил советник.

Геращенко отметил, что следствие проверяет все обстоятельства подготовки и организации убийства бывшего депутата Государственной Думы, гражданина Украины Дениса Вороненкова.

По его словам, пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, НацГвардию и другие силовые структуры Украины.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который в конце 2016 года получил гражданство Украины, застрелили в Киеве 23 марта. Охранник Вороненкова успел ранить нападавшего, а тот подстрелил охранника. Киллер позже скончался в больнице. Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма» и обвинил во всем российские спецслужбы. Президент и силовики страны связали убийство Вороненкова с тем, что он проходил свидетелем по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

В конце января этого года Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу экс-президента страны Виктора Януковича. По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, Вороненков рассказал о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину в 2014 году.