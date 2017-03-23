Россия придает очень большое значение отношениям с Францией, ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране, но оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции, лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — сказал глава государства. Он отметил, что во Франции сейчас активно развивается предвыборная кампания. «Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — заключил Путин.

«Конечно, очень интересно было бы обменяться с Вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения, и о ситуации, которая складывается в Европе. Я знаю, что Вы представляете достаточно быстро развивающийся спектр политических сил европейских», — заметил российский лидер, поприветствовав Ле Пен в Москве.

Перед этой встречей кандидат в президенты Франции, находящаяся в РФ по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель. Ле Пен ознакомилась с экспозицией выставки.

В свою очередь, Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи. «И особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала французский политик, поблагодарив Путина за встречу.