Газета The Sun распространила видео, на котором запечатлено, как служба безопасности британского премьер-министра Терезы Мэй запуталась, на какой машине эвакуировать главу правительства после совершенного в Лондоне теракта. Запись была сделана 22 марта внутри здания британского парламента, где глава правительства находилась в тот момент, когда 52-летний Халед Масуд на автомобиле сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту, затем зарезал полицейского, охранявшего вход в парламент, и только потом был застрелен.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео начинается с кадров внутреннего двора Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании, потом слышны три выстрела, которыми полицейские нейтрализовали преступника, и крики. Через несколько секунд появляется Мэй. Премьер-министр проходит мимо своей служебной машины, Jaguar XJ серебристого цвета, и поначалу направляется в сторону Land Rover службы охраны.

Сопровождающие ее телохранители указывают ей на ошибку. Мэй подходит к своей машине, но выясняется, что она закрыта. На поиск ключей уходит около пяти секунд, после чего она садится машину и уезжает.

Примечательно, что все это происходило примерно в 100 метрах от того места, где вооруженный двумя ножами террорист был ликвидирован. В этой связи газета выражает обеспокоенность тем, что служба безопасности сработала не самым лучшим образом, а безопасность премьер-министра могла быть под угрозой.

Теракт произошел в один из самых напряженных дней работы парламента, среду, когда глава правительства традиционно отвечает на вопросы депутатов. После того, как стало известно о нападении, парламент был закрыт и взят под усиленную охрану спецназа. Все, кто находился внутри здания были собраны во внутреннем дворе, а потом эвакуированы на территорию расположенного напротив Вестминстерского аббатства.

Среди людей, заблокированных на несколько часов в парламенте, оказались члены Палаты общин и Палаты лордов, обслуживающий персонал, туристы, которые знакомились с работой законодательного органа. Исключение было сделано лишь для Терезы Мэй, которую перевезли в ее резиденцию на Даунинг-стрит.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четверо человек и несколько десятков пострадали.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро «Мальбек» погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.