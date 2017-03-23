|
Опубликовано видео эвакуации Терезы Мэй из парламента в день теракта
24.03.2017 16:15 — Новости Мира | Tut.by
Газета
Видео начинается с кадров внутреннего двора Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании, потом слышны три выстрела, которыми полицейские нейтрализовали преступника, и крики. Через несколько секунд появляется Мэй. Премьер-министр проходит мимо своей служебной машины, Jaguar XJ серебристого цвета, и поначалу направляется в сторону Land Rover службы охраны.
Сопровождающие ее телохранители указывают ей на ошибку. Мэй подходит к своей машине, но выясняется, что она закрыта. На поиск ключей уходит около пяти секунд, после чего она садится машину и уезжает.
Примечательно, что все это происходило примерно в 100 метрах от того места, где вооруженный двумя ножами террорист был ликвидирован. В этой связи газета выражает обеспокоенность тем, что служба безопасности сработала не самым лучшим образом, а безопасность премьер-министра могла быть под угрозой.
Среди людей, заблокированных на несколько часов в парламенте, оказались члены Палаты общин и Палаты лордов, обслуживающий персонал, туристы, которые знакомились с работой законодательного органа. Исключение было сделано лишь для Терезы Мэй, которую перевезли в ее резиденцию на Даунинг-стрит.
22 марта автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих и троих полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. От рук террориста погибли четверо человек и несколько десятков пострадали.
Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло ровно через год после террористической атаки на Брюссель. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро «Мальбек» погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телохранители британского премьера запутались и не смогли быстро решить, на какой машине эвакуировать главу правительства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии