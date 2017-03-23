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Опубликовано видео убийства российского экс-депутата Вороненкова
24.03.2017 17:27 — Новости Мира | Tut.by
Опубликовано видео момента убийства экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве 23 марта.
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Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова
Как позже стало известно, Вороненкова застрелил 29-летний уроженец Севастополя
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Паршов был агентом российских спецслужб.
На данный момент киевская полиция зарегистрировала производство по статье «Умышленное убийство» ч. 2. ст. 115 УК, но, возможно, позже будут приняты другие решения и другие органы будут расследовать это преступление.
Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве является «показательной казнью свидетеля».
В конце января этого года Вороненков
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Как сообщает "РБК-Украина", запись им передали источники в следственных органах.
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