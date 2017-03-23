Опубликовано видео момента убийства экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве 23 марта.

Как сообщает «РБК-Украина» , запись им передали источники в следственных органах.

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Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта. Охранник Вороненкова успел ранить нападавшего, а тот подстрелил охранника. Позже киллер скончался в больнице.

Как позже стало известно, Вороненкова застрелил 29-летний уроженец Севастополя Павел Паршов . Он год прослужил в одном из подразделений Нацгвардии, но участия в боевых действиях не принимал.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Паршов был агентом российских спецслужб.

На данный момент киевская полиция зарегистрировала производство по статье «Умышленное убийство» ч. 2. ст. 115 УК, но, возможно, позже будут приняты другие решения и другие органы будут расследовать это преступление.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве является «показательной казнью свидетеля».

В конце января этого года Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу экс-президента страны Виктора Януковича. По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, Вороненков рассказал о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину в 2014 году.

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