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Теракт в Лондоне: опубликовано фото Халида Масуда
24.03.2017 20:35 — Новости Мира | Tut.by
Британская полиция опубликовала фотографию Халида Масуда, который в среду напал на прохожих и полицейских у здания парламента в центре Лондона.
Полиция просит предоставить информацию о самом Масуде и людях, связанных с ним.
Власти также сообщили об аресте еще двух подозреваемых по делу о нападении, сейчас в общей сложности задержаны 10 человек.
Жертвами нападения 22 марта стали четыре человека, сам Масуд также был убит. Ранения получили 50 человек, из которых 31 находится в больнице. Двое раненых остаются в критическом состоянии.
Румынка Андреа Крестеа, которая упала с моста, после того как Масуд врезался в нее на автомобиле, находится в стабильном состоянии. Врачи удалили ей тромб в мозгу.
Масуд выскочил из машины и с ножом побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. На одного из них он напал и смертельно ранил, после чего был застрелен другим полицейским.
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Полиция просит предоставить информацию о самом Масуде и людях, связанных с ним.
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