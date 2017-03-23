Британская полиция опубликовала фотографию Халида Масуда, который в среду напал на прохожих и полицейских у здания парламента в центре Лондона.



Фото с сайта bbc.com

Полиция просит предоставить информацию о самом Масуде и людях, связанных с ним.

Власти также сообщили об аресте еще двух подозреваемых по делу о нападении, сейчас в общей сложности задержаны 10 человек.

Жертвами нападения 22 марта стали четыре человека, сам Масуд также был убит. Ранения получили 50 человек, из которых 31 находится в больнице. Двое раненых остаются в критическом состоянии.

Румынка Андреа Крестеа, которая упала с моста, после того как Масуд врезался в нее на автомобиле, находится в стабильном состоянии. Врачи удалили ей тромб в мозгу.

Нападение произошло 22 марта в 14.40 (17.40 по московскому времени). Масуд на автомобиле преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем его автомобиль свернул к зданию британского парламента и врезался в забор Вестминстерского дворца.

Масуд выскочил из машины и с ножом побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. На одного из них он напал и смертельно ранил, после чего был застрелен другим полицейским.

Масуду было 52 года , он родился в графстве Кент. В детстве его звали Адриан Элмс. В прошлом его привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись, сообщил представитель полиции.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка «Исламское государство».