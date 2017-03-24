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Пентагон начал проверку сообщений о гибели 200 жителей Мосула при авиаударах США

25.03.2017 09:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Пентагон начал проверку сообщений о гибели около 200 мирных жителей в иракском городе Мосул в результате авиаударов США по позициям международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 24 марта, пишет The New York Times.

Расследование касается авиаударов, которые предположительно могли быть нанесены в период с 17 по 23 марта, уточнил газете представитель коалиции полковник Джозеф Скрокка. По словам иракского генерал-майора Маана Аль-Саади, сотрудники спецназа не знали, что мирные жители находились в подвалах домов. «После бомбардировки мы были удивлены тем, что есть жертвы среди гражданских лиц. Я думаю, что это была ловушка боевиков ИГ», — добавил он.

Как отмечает издание, если информация о количестве погибших жителей города подтвердится, то этот инцидент станет одним из самых масштабных по числу жертв среди мирного населения со времен ввода американских войск в Ирак в 2003 году.

22 марта жертвами авиаудара неопознанных ВВС в окрестностях сирийского города Ракка стали по меньшей мере 33 человека. По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, скорее всего вина за ошибочную бомбардировку лежит на самолетах международной коалиции во главе с США.

16 марта сообщалось, что коалиционные силы по ошибке нанесли авиаудар по мечети в сирийской деревне Эль-Атариба (провинция Алеппо), из-за чего погибли минимум 42 местных жителя. 9 марта в результате авиаудара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции в окрестностях Ракки, погибли 23 человека, включая восемь детей.

2 февраля американские военные взяли на себя ответственность за гибель в Сирии и Ираке 11 мирных жителей в результате воздушных ударов, нанесенных в период с 25 октября по 9 декабря пршлого года.

В октябре 2016-го правозащитная организация Amnesty International сообщила о гибели за два года 300 мирных сирийцев, ставших жертвами авианалетов возглавляемой США коалиции. По данным американских военных за тот же период, жертвой стал лишь один человек.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами осуществляет авианалеты на позиции террористов в Сирии с сентября 2014 года.

 
 
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