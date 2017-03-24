Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке столицы планируется завершить в 2018 году, передает «Интерфакс».

«На всех станциях этой линии уже ведутся строительные работы. Например, на станциях „Лухмановская“ и „Некрасовка“ строители приступили к возведению основных конструкций», — рассказал он.

По словам Хуснуллина, на станциях «Авиамоторная», «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино» и «Улица Дмитриевского» ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства.

«Благодаря Кожуховской ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности. Например, Некрасовку, где сегодня активно строится жилье», — уточнил заммэра.

Также Хуснуллин напомнил, что Кожуховская линия метро стала первой в Москве, на которой начал применяться большой тоннелепроходческий комплекс диаметром 10 м для строительства двупутных тоннелей.

В ноябре 2014 года сообщалось, что Кожуховская (розовая) линия московского метро откроется в Москве в 2017 году.