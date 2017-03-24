﻿ Вдова Дениса Вороненкова - об убийстве мужа: не буду даже думать, кто это заказал и выполнил. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вдова Дениса Вороненкова - об убийстве мужа: не буду даже думать, кто это заказал и выполнил

25.03.2017 15:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Певица Мария Максакова, жена убитого в центре Киева экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа.


«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», — заявила она.

По словам Максаковой, она не знает, что будет дальше.

«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — подчеркнула певица.

Помимо этого, вдова Вороненкова рассказала, что в настоящее время ее усиленно охраняют.

«Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — подытожила Максакова.

Напомним, в Киеве 23 марта застрелили экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который в конце 2016 года получил гражданство Украины. Охранник Вороненкова успел ранить нападавшего, а тот подстрелил охранника. Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее «актом государственного терроризма» и обвинил во всем российские спецслужбы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Мария Максакова, жена убитого в центре Киева экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Новую линию метро в Москве планируют запустить в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика