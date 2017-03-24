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Вдова Дениса Вороненкова - об убийстве мужа: не буду даже думать, кто это заказал и выполнил
25.03.2017 15:35 — Новости Мира | Tut.by
Певица Мария Максакова, жена убитого в центре Киева экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа.
«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», — заявила она.
По словам Максаковой, она не знает, что будет дальше.
«Если честно, я вообще не знаю, что я буду делать. У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — подчеркнула певица.
Помимо этого, вдова Вороненкова рассказала, что в настоящее время ее усиленно охраняют.
«Сейчас, конечно (меня охраняют), это вообще туши свет. Возят на бронированной машине. (Охрана у Дениса) была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — подытожила Максакова.
Напомним, в Киеве 23 марта
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Певица Мария Максакова, жена убитого в центре Киева экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, впервые дала комментарии после гибели мужа.
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