﻿ Страны ЕС подписали новую Римскую декларацию о будущем без Британии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Страны ЕС подписали новую Римскую декларацию о будущем без Британии

25.03.2017 16:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двадцать семь стран — членов Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем блока без Великобритании. Одновременно с этим глава Евросовета Дональд Туск заявил о невозможности существования Европы вне Евросоюза.


Европейские лидеры собрались в Риме для празднования 60-й годовщины подписания договора об основании Евросоюза. Встреча проходит в Капитолийском дворце, где 25 марта 1957 года ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали Римскую декларацию, сообщает Reuters.

На мероприятии не присутствует премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, так как Великобритания, вошедшая в состав ЕС в 1973 году, в 2016-м проголосовала за Brexit. На встрече глава Евросовета Дональд Туск формально объявил, что в ближайшие два года Великобритания выйдет из состава блока.

В связи с этим остающиеся в Евросоюзе 27 стран подписали декларацию о будущем блока с учетом выхода из него второй по величине экономики — Великобритании. В декларации, в частности, заявляется о стремлении к единству.

«Европа как политическая сущность будет либо единой, либо ее не будет вообще. <…> Единство Европы — это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — заявил глава Евросовета.

«Почему мы сегодня должны потерять веру в единство — потому что это стало нашей реальностью или мы устали от этого?» — задался вопросом Туск.

Ранее на этой же встрече канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз допустил ряд ошибок. По ее словам, европейскому блоку не удалось справиться со всеми возникшими проблемами, которые остались «незавершенными». Однако их исправление возможно. «Для этого у нас есть хорошая база», — сказала она.

В частности, Меркель упомянула неготовность Евросоюза к кризису, а также к притоку мигрантов. Открыв внутренние границы, страны Европы укрепили внешние, отметила канцлер Германии.

«Главное, что все это [исправление] должно делаться в атмосфере солидарности», — подчеркнула канцлер ФРГ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать семь стран - членов Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем блока без Великобритании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Вдова Дениса Вороненкова - об убийстве мужа: не буду даже думать, кто это заказал и выполнил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика