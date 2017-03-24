Двадцать семь стран — членов Евросоюза подписали Римскую декларацию о будущем блока без Великобритании. Одновременно с этим глава Евросовета Дональд Туск заявил о невозможности существования Европы вне Евросоюза .





Европейские лидеры собрались в Риме для празднования 60-й годовщины подписания договора об основании Евросоюза. Встреча проходит в Капитолийском дворце, где 25 марта 1957 года ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали Римскую декларацию, сообщает Reuters.

На мероприятии не присутствует премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, так как Великобритания, вошедшая в состав ЕС в 1973 году, в 2016-м проголосовала за Brexit. На встрече глава Евросовета Дональд Туск формально объявил, что в ближайшие два года Великобритания выйдет из состава блока.

В связи с этим остающиеся в Евросоюзе 27 стран подписали декларацию о будущем блока с учетом выхода из него второй по величине экономики — Великобритании. В декларации, в частности, заявляется о стремлении к единству.

«Европа как политическая сущность будет либо единой, либо ее не будет вообще. <…> Единство Европы — это не бюрократическая модель. Это набор общих ценностей и демократических стандартов», — заявил глава Евросовета.

«Почему мы сегодня должны потерять веру в единство — потому что это стало нашей реальностью или мы устали от этого?» — задался вопросом Туск.

Ранее на этой же встрече канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз допустил ряд ошибок. По ее словам, европейскому блоку не удалось справиться со всеми возникшими проблемами, которые остались «незавершенными». Однако их исправление возможно. «Для этого у нас есть хорошая база», — сказала она.

В частности, Меркель упомянула неготовность Евросоюза к кризису, а также к притоку мигрантов. Открыв внутренние границы, страны Европы укрепили внешние, отметила канцлер Германии.

«Главное, что все это [исправление] должно делаться в атмосфере солидарности», — подчеркнула канцлер ФРГ.