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Туск - о Brexit: Евросоюз или будет единым, или его не будет вовсе
25.03.2017 16:25 — Новости Мира | Tut.by
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский союз или будет единым, или его не будет вовсе. По его мнению, только в единстве Евросоюз может выступать суверенно на мировой арене, передает «
«Скажите, почему нам нужно терять уверенность в цели союза сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью или потому что нам надоело, мы устали от этого? Мы будем или едиными, или нас вовсе не будет. Только объединенная Европа может выступать суверенно в отношении других стран мира», — заявил он.
При этом Туск напомнил, что более половины своей жизни прожил за «железным занавесом».
«Это была Европа, двигающаяся на двух скоростях», — добавил он.
Такое заявление он сделал во время подписания странами — членами Евросоюза
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По его мнению, только в единстве Евросоюз может выступать суверенно на мировой арене.
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