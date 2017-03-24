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США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
25.03.2017 21:24 — Новости Мира | Tut.by
Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель администрации США.
По ее информации, в черный список попали следующие институты: АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Все эти структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.
Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций.
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Организации обвиняются в нарушении национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.
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