Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель администрации США.

По ее информации, в черный список попали следующие институты: АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Все эти структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций.