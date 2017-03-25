Папа римский Франциск во время своего первого пастырского визита в Милан посетил городскую тюрьму Сан-Витторе. Впервые в истории римский первосвященник принял участие в коллективной трапезе с заключенными.



Фото: пресс-служба Ватикана

Как сообщают миланские СМИ, свыше ста обитателей тюрьмы разделили обед с понтификом. На вопрос, что бы он предпочел, Франциск лаконично ответил: «Что и все остальные». Папа пообщался с заключенными, посетил несколько камер и провел в тюрьме короткий послеобеденный отдых.

Затем «папамобиль» направился в городской парк Монцы, на территорию бывшего ипподрома, где Франциск возглавил святую мессу. Затем папский кортеж направится на стадион «Сан-Сиро», там понтифик встретится с молодыми людьми, готовящимися принять таинство миропомазания, их родителями, крестными и священниками.

В проповеди на ступенях Домского собора папа Франциск увещевал паству: «Мы не должны бояться вызовов времени». Он добавил свое обычное пожелание: «Молитесь за меня!».

Программа пребывания суверена Ватикана в Милане предусматривает также встречи с мигрантами, военнослужащими, студентами миланского католического университета, уточняют в городской епархии.