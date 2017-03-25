Турецкий президент предложил вынести на референдум вопрос о вступлении его страны в ЕС. В тот же день в Берне прошла акция противников Эрдогана, из-за которой посла Швейцарии в Анкаре вызвали на ковер в МИД Турции.



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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Выступая на конференции в Анталье в субботу, 24 марта, он сказал, что новый плебисцит может быть проведен после намеченного на 16 апреля референдума о конституционной реформе и переходе к президентской форме правления.

«После этого мы можем решить, хотим ли мы провести референдум и о переговорах (о вступлении в ЕС. — Ред.), и будем следовать тому, что народ решит», — заявил Эрдоган.

Ранее он подчеркнул, что примет к сведению международную реакцию на возможное восстановление в Турции смертной казни. Если Брюссель объявит, что Турции со смертной казнью нет места в Европейском Союзе, пусть так и будет, отметил глава турецкого государства, уточнив, что намерен утвердить решение парламента о введении смертной казни.

Посла Швейцарии вызвали на ковер в МИД Турции

В тот же день в МИД Турции был вызван посол Швейцарии в Анкаре в связи с акцией протеста, прошедшей в Берне, участники которой, в частности, несли плакаты, призывающие к смерти Эрдогана. На демонстрацию собрались несколько тысяч человек, в том числе представители запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

МИД в Анкаре призвал швейцарские власти возбудить уголовное дело в связи с проведением манифестации в Берне.

Отношения Турции с рядом стран Евросоюза, в частности с Германией и Нидерландами, обострились еще ранее, когда несколько немецких и голландских городов не разрешили турецким политикам провести агитационные мероприятия перед референдумом об усилении президентской власти.