Менее чем за месяц до президентских выборов во Франции кандидат надпартийного движения «На марше» Эмманюэль Макрон является фаворитом среди кандидатов на пост главы государства согласно опросам общественного мнения. Об этом свидетельствуют опубликованные данные французской социологической службы BVA (БВА). Приверженцами основателя «На марше» считают себя в настоящее время 26% избирателей страны.



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Почти столько же — 25% — намерены поддержать лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, тогда как лишь 17% назвали своим кандидатом бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, баллотирующегося от правоцентристской партии «Республиканцы». Ведущие аналитики, однако, высказывают большую осторожность по поводу любых прогнозов в отношении итогов предстоящих выборов. Дело в том, что, как свидетельствуют данные, приведенные сегодня BVA, почти каждый второй сторонник Макрона не уверен в том, отдаст ли он за него свой голос на избирательном участке в день голосования. Согласно результатам этого опроса, лишь 55% приверженцев лидера «На марше» заявили, что «уверены в своем выборе».

Меньше уверенности продемонстрировали только в лагере кандидата правящей Социалистической партии Бенуа Амона — среди его приверженцев уверенность в собственном выборе выразили не более 51% участников опроса. Амон сейчас оказался последним в пятерке основных претендентов, уступив прежнюю четвертую позицию лидеру левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люку Меланшону.

Наиболее консолидированным, свидетельствуют данные опросы, сегодня остается электорат Марин Ле Пен. В собственном выборе уверены 82% сторонников лидера «Национального фронта». В лагере Франсуа Фийона твердо определились со своим решением не менее 69% его сторонников.

«Пока ничто не предрешено», — полагает ведущий политический обозреватель информационного телеканала BFM TV Камиль Ланглад. «Мэр Бордо Ален Жюппе считался безусловным фаворитом за месяц до первичных выборов в партии «Республиканцы», — напомнила она. По итогам праймериз Жюппе, однако, оказался вторым, а победу тогда одержал Франсуа Фийон, которому рейтинговые службы отводили до этого лишь четвертое место в своих прогнозах.

Первый тур выборов, на которых в президенты баллотируются в общей сложности 11 кандидатов, пройдет во Франции 23 апреля. Два финалиста первого тура, получившие наибольшее число голосов, смогут продолжить борьбу во втором. Он состоится 7 мая, и по его итогам будет назван новый президент Французской Республики. Нынешний хозяин Елисейского дворца социалист Франсуа Олланд, избранный на свой пост в мае 2012 года, отказался баллотироваться на новый пятилетний срок.