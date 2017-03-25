В центре Лондона четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. После ДТП находившиеся в машине скрылись. Инцидент произошел спустя три дня после атаки на Вестминстерском мосту . Полиция не склонна связывать новый эпизод с терроризмом.



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В центральном районе Лондона, Ислингтоне, автомобиль наехал на группу пешеходов, сообщает The Telegraph со ссылкой на штаб-квартиру полицейского учреждения в Англии Скотленд-Ярд.

По информации собеседников газеты, в результате происшествия ранения получили четыре человека. Инцидент, как рассказали The Telegraph, произошел около 22:55 по местному времени (1:55 по Минску) возле паба Queen’s Head по адресу Эссекс-роуд (Essex Road) N1.

Как уточнил представитель Скотленд-Ярда, находившиеся в машине люди «вышли из автомобиля и скрылись с места происшествия», однако позже двое из них, мужчины, были арестованы. Сейчас полицейские занимаются поиском остальных участников аварии, добавил он, отметив также, что, несмотря на то, что «расследование обстоятельств произошедшего продолжается, инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом».

Однако позже в Скотленд-Ярде заявили, что на месте происшествия были обнаружены два ножа. Один из них, как уточнили полицейские, находился внутри автомобиля, а другой — был найден рядом с машиной.

Ранее, 22 марта, в центре Лондона произошел теракт . В этот день внедорожник сбил нескольких прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду здания британского парламента. Затем находившийся за рулем автомобиля 52-летний британец Халид Масуд вышел из машины и попытался проникнуть в парламент. В ходе потасовки с охранявшими здание сотрудниками правопорядка он ранил офицера полиции, а затем был застрелен ответным огнем работников правоохранительных органов. В результате нападения погибли четыре человека, более 50 — получили ранения.

Позже, 26 марта, в полиции Лондона заявили, что, по их версии, совершивший атаку мужчина действовал в одиночку, отметив, что в настоящий момент данных о подготовке новых терактов у сотрудников правопорядка нет.