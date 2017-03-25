26 марта по всей России проходят акции против коррупции. Формальный повод — отсутствие реакции властей на расследования ФБК о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. В каких-то городах акции были согласованы с властями, в каких-то — нет.



Акция против коррупции во Владивостоке. Фото: NewsVL.ru

Несколько тысяч человек вышли на антикоррупционные акции протеста в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Массовые задержания были зафиксированы во Владивостоке.

Запланированные оппозицией митинги против коррупции прошли в крупнейших городах востока России. В некоторых из них акции были несогласованными и привели к задержаниям. Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство «Интерфакс» .



По оценке издания «НГС.Новости» численность митинга в Новосибирске превысила 2000 человек. Перед собравшимися выступил представитель незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, а по Skype к ним обратился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.



Акция в форме гайд-парка прошла на площади Свободы в Барнауле, где, по данным местной полиции, собрались около 150 человек.



Во Владивостоке митинг не был санкционирован, тем не менее в центре города собрались несколько сотен человек, сообщает ИА «Дейта» . Более 20 человек в результате были задержаны. Через три часа их отпустили.

«Забмедиа» , помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.



В Иркутске, как сообщает издание «Байкал 24» , на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.



В Хабаровске, по данным издания Dvhab , участники несанкционированной акции после задержания организатора, около 200 человек, двинулись в центр города. Некоторые из них были задержаны полицией. При этом одновременно в центр отправились активисты НОД. Изначально они собирались провести автопробег, однако, поскольку людей собралось мало, от этой идеи там отказались.



По официальной информации ГУ МВД по Хабаровскому краю, на которую ссылается агентство ТАСС , в несанкционированной акции оппозиции приняли участие 90 человек, в 12 случаях были составлены протоколы.



В Екатеринбурге, как сообщает портал Е1 , несанкционированная акция на площади Труда переросла в шествие к Ельцин-центру. Задержаны были три человека. Сами участники указывали, что просто гуляли по городу.



В Челябинске по данным издания 74.ru , на несогласованный митинг вышли более 1 тыс. человек. Мероприятие прошло мирно, однако без задержаний не обошлось. Люди скандировали лозунги с призывами отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и приносили с собой резиновые и плюшевые желтые утки. После акции на Алом поле люди двинулись к зданию Законодательного собрания региона.



Издание Znak.com указывает, что в Челябинске полиция ограничилась проверкой документов у некоторых людей с плакатами, однако никого задерживать не стала.



В Красноярске задержаний не было. По официальной информации краевой полиции на митинг пришли 450 человек.



В Кемерове, как сообщает агентство «Интерфакс» , акция оппозиции не была согласована. Поэтому сторонники Навального пришли на собрание НОД, которое было разрешено. В итоге активистам НОД пришлось прервать свое мероприятие, объяснив это тем, что им мешают «крики из толпы».



Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Тюмени, Уфе, Белгороде, Саратове. В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным, помимо желающих высказать свое мнение по поводу коррупции, туда пришли и местные казаки с плакатами против Навального.В Иркутске, как сообщает издание, на митинг пришло около 1000 человек. Акция прошла без эксцессов и конфликтных ситуаций.В Хабаровске, по данным издания, участники несанкционированной акции после задержания организатора, около 200 человек, двинулись в центр города. Некоторые из них были задержаны полицией. При этом одновременно в центр отправились активисты НОД. Изначально они собирались провести автопробег, однако, поскольку людей собралось мало, от этой идеи там отказались.По официальной информации ГУ МВД по Хабаровскому краю, на которую ссылается агентство, в несанкционированной акции оппозиции приняли участие 90 человек, в 12 случаях были составлены протоколы.В Екатеринбурге, как сообщает портал, несанкционированная акция на площади Труда переросла в шествие к Ельцин-центру. Задержаны были три человека. Сами участники указывали, что просто гуляли по городу.В Челябинске по данным издания, на несогласованный митинг вышли более 1 тыс. человек. Мероприятие прошло мирно, однако без задержаний не обошлось. Люди скандировали лозунги с призывами отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и приносили с собой резиновые и плюшевые желтые утки. После акции на Алом поле люди двинулись к зданию Законодательного собрания региона.Изданиеуказывает, что в Челябинске полиция ограничилась проверкой документов у некоторых людей с плакатами, однако никого задерживать не стала.В Красноярске задержаний не было. По официальной информации краевой полиции на митинг пришли 450 человек.В Кемерове, как сообщает агентство, акция оппозиции не была согласована. Поэтому сторонники Навального пришли на собрание НОД, которое было разрешено. В итоге активистам НОД пришлось прервать свое мероприятие, объяснив это тем, что им мешают «крики из толпы».Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Тюмени, Уфе, Белгороде, Саратове.





Позже организаторам митинга предложили провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя».



Правоохранительные органы Москвы 23 марта призвали жителей столицы не участвовать в акции на Тверской улице. В пятницу, 24 марта в столичном МВД горожан предупредили о возможных негативных последствиях для участников шествия.



Поводом для антикоррупционных акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы. Акция оппозиции в Москве назначена на 14/00. Изначально Алексей Навальный подавал заявку на проведение митинга на Тверской улице. Власти столицы заявку отклонили, но сразу не предложили альтернативный вариант. Навальный в ответ заявил, что в таком случае считает в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг согласованным.Позже организаторам митинга предложили провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя».Правоохранительные органы Москвы 23 марта призвали жителей столицы не участвовать в акции на Тверской улице. В пятницу, 24 марта в столичном МВД горожан предупредили о возможных негативных последствиях для участников шествия.Поводом для антикоррупционных акций сталоФонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах и распоряжается яхтами и квартирами в старинных особняках, а также агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Организаторы намерены потребовать реакции властей на опубликованные материалы.