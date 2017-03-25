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Акции против коррупции проходят по всей России
26.03.2017 13:31 — Новости Мира | Tut.by
26 марта по всей России проходят акции против коррупции. Формальный повод — отсутствие реакции властей на расследования ФБК о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. В каких-то городах акции были согласованы с властями, в каких-то — нет.
Несколько тысяч человек вышли на антикоррупционные акции протеста в городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Массовые задержания были зафиксированы во Владивостоке.
Запланированные оппозицией митинги против коррупции прошли в крупнейших городах востока России. В некоторых из них акции были несогласованными и привели к задержаниям. Разрешенная акция состоялась в Новосибирске, где возле театра «Глобус», по данным мэрии, собрались 1500 человек, сообщает агентство
В Чите акция оппозиции состоялась на площади Революции. По данным
В Иркутске, как сообщает издание
В Хабаровске, по данным издания
По официальной информации ГУ МВД по Хабаровскому краю, на которую ссылается агентство
В Екатеринбурге, как сообщает портал
В Челябинске по данным издания
Издание
В Красноярске задержаний не было. По официальной информации краевой полиции на митинг пришли 450 человек.
В Кемерове, как сообщает агентство
Акции, некоторые из которых были в форме гуляний, прошли также в Томске, Тюмени, Уфе, Белгороде, Саратове.
Акция оппозиции в Москве назначена на 14/00. Изначально Алексей Навальный подавал заявку на проведение митинга на Тверской улице. Власти столицы заявку отклонили, но сразу не предложили альтернативный вариант. Навальный в ответ заявил, что в таком случае считает в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг согласованным.
Позже организаторам митинга предложили провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный на это вновь заявил о намерении провести акцию в центре города, отметив, что столичные власти уже нарушили закон, «не предложив площадку вовремя».
Правоохранительные органы Москвы 23 марта призвали жителей столицы не участвовать в акции на Тверской улице. В пятницу, 24 марта в столичном МВД горожан предупредили о возможных негативных последствиях для участников шествия.
Поводом для антикоррупционных акций стало
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26 марта по всей России проходят акции против коррупции. Формальный повод - отсутствие реакции властей на расследования ФБК о деятельности премьер-министра Дмитрия...
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