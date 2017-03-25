|
Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве
26.03.2017 14:27 — Новости Мира | Tut.by
В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.
26 марта в десятках российских городов
В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он собирался присоединится к акции против коррупции.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии