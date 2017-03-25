﻿ Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве. 21.by
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Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве

26.03.2017 14:27 — Новости Мира | Tut.by  
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В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

26 марта в десятках российских городов прошли акции против коррупции, подовом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.
 
В большинстве случаев, в том числе в Москве, акции не были согласованы с местными властями.
 
 
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Он собирался присоединится к акции против коррупции.

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