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Иран введет санкции против 15 американских компаний

26.03.2017 14:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Иран введет санкции против 15 американских компаний за то, что они «оказывают пособничество терроризму». Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Tasnim.

Агентство приводит заявление МИД Исламской Республики о том, что ограничения вводятся для поддерживающих терроризм организаций «в ответ на односторонние новые санкции Вашингтона в отношении Ирана».

24 марта США наложили санкции на 30 физических и юридических лиц, причастных к передаче ключевых технологий и продаже оружия Тегерану, Дамаску и Пхеньяну. На следующий день стало известно, что в этом списке значатся восемь российских предприятий.

В сентябре 2015 года американские власти ввели санкции против оборонных предприятий России, подозреваемых в деятельности, нарушающей американский закон о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Министерства и ведомства Соединенный Штатов в связи с этим перестали заключать закупочные контракты с этими компаниями, а также оказывать им любую материальную поддержку и помощь.

 
 
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Агентство приводит заявление МИД Исламской Республики о том, что ограничения вводятся для поддерживающих терроризм организаций "в ответ на односторонние новые...

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