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В Москве во время митинга против коррупции распылили слезоточивый газ
26.03.2017 16:29 — Новости Мира | Tut.by
В не согласованной с властями акции протеста против коррупции в правительстве, которая сегодня проходит в центре Москвы, принимают участие около 8 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции российской столицы.
«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7−8 тысяч человек», — приводит агентство сообщение правоохранительных органов.
Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на московское МВД, в полиции подтвердили факт распыления газа раздражающего действия. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, которые распылили газ во время проведения акции протеста.
Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пока, по официальным данным, задержан один организатор несанкционированной акции. Количество задержанных участников мероприятия в ведомстве затруднились уточнить. «Вся официальная информация публикуется у нас на сайте. Следите за обновлениями», — заявили в пресс-службе столичного главка.
Ранее в Москве
Сегодня в десятках российских городов
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В не согласованной с властями акции протеста против коррупции в правительстве, которая сегодня проходит в центре Москвы, принимают участие около 8 тысяч человек.
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