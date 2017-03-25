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В Москве во время митинга против коррупции распылили слезоточивый газ

26.03.2017 16:29 — Новости Мира | Tut.by  
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В не согласованной с властями акции протеста против коррупции в правительстве, которая сегодня проходит в центре Москвы, принимают участие около 8 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции российской столицы.


Фото: Reuters

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7−8 тысяч человек», — приводит агентство сообщение правоохранительных органов.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на московское МВД, в полиции подтвердили факт распыления газа раздражающего действия. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, которые распылили газ во время проведения акции протеста.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, пока, по официальным данным, задержан один организатор несанкционированной акции. Количество задержанных участников мероприятия в ведомстве затруднились уточнить. «Вся официальная информация публикуется у нас на сайте. Следите за обновлениями», — заявили в пресс-службе столичного главка.

Ранее в Москве был задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.


Задержание Алексея Навального. Фото: Reuters

Сегодня в десятках российских городов прошли акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Навального и его фонда о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева.

 
 
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В не согласованной с властями акции протеста против коррупции в правительстве, которая сегодня проходит в центре Москвы, принимают участие около 8 тысяч человек.

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