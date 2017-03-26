В воскресенье в России прошли организованные сторонниками Алексея Навального акции против коррупции , которые закончились массовыми задержаниями и столкновениями с полицией. В Москве на стихийные гуляния по Тверской улице вышли до 8 тысяч человек, а задержаны были более 700.





Протесты в Москве

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального митинги против коррупции. Выступающие требовали от власти дать ответ на антикоррупционные претензии, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Вереницы активистов подтягивались к центру города за два часа до официального начала митинга, намеченного на 14:00. Городские власти не согласовали его проведение на Тверской улице и предложили активистам собраться в Марьино или гайд-парке в Сокольниках. Альтернативные площадки организаторов не устроили, и они призвали всех желающих идти в центр города. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал призывы Навального присоединиться к акции «провокацией». Навальный же со ссылкой на Конституцию анонсировал акцию как законную и обещал помочь всем задержанным с жалобами в ЕСПЧ.​

Задержаний не пришлось ждать долго, примерно в час дня полиция стала ловить протестующих на «Белорусской», где помимо автозаков на площади были припаркованы не менее 30 оранжевых машин для дорожных работ. К 13:30 проезжая часть Тверской улицы была полностью отгорожена от тротуара автозаками и «живым щитом» — полицейскими и людьми с нашивками «дружинник» на рукавах. ​

Навальный приехал к месту проведения акции около 14:00 и почти сразу же был задержан — на перекрестке Тверской и Мамоновского переулка. Участники акции блокировали автозак с ним: они окружили автобус и удерживали его с криками «Позор!», «Выпускай!» и «Свободу Леше!».



Задержание Алексея Навального

Полиция пыталась оттащить активистов от автозака, однако спецсредства против них не применяла. Тем не менее разгоняли толпу жестко. Оппозиционеры раскачивали автобус с Навальным около 15 минут и перегораживали проезжую часть Мамоновского переулка. В конце концов полицейским удалось взять автобус в кольцо. Другие охранники правопорядка оттаскивали машины, перегораживающие маршрут движения автозака (одной из них полицейские оторвали бампер). В 14:30 автобус с Навальным выехал из переулка, и колонна активистов двинулась к Пушкинской площади.

«Друзья! Для тех, кто пришел сюда в этот прекрасный весенний день, чтобы выразить свою гражданскую позицию, напоминаем — есть согласованная площадка в Сокольниках», — сообщали сотрудники ОМОНа с мегафоном на Тверской. К этому времени у памятника Пушкину уже происходили массовые задержания. Проект «ОВД-Инфо» около 15:20 сообщил о 130 задержанных, позже появилась информация о 500 задержанных участниках акции.

Толпа с плакатами «Коррупция ворует будущее», «Не забудем, не простим» и «Жалкий трусливый вор» окружала памятник Пушкину. Раз в пять минут ОМОНовцы скручивали и сажали в автозак по два-три человека — из тех, кто держал плакаты и скандировал лозунги. Тех, кто сопротивлялся, силовики били дубинками по рукам и голове, двоим надели наручники.





Всего, по подсчетам корреспондента РБК, за час, с 15:30 до 16:30, на Пушкинской площади задержали 33 человека, большей частью молодых людей и подростков. Один из участников акции подтвердил РБК, что к митингу присоединился весь его класс и что «здесь сегодня очень много школьников, мы в соцсетях договорились выйти [на акцию]».

К 16:20 ОМОН окружил памятник Пушкину и начал оттеснять протестующих к краям площади и ко входам в метро. «Уходите в метро, здесь скоро начнутся дорожные работы, прямо в этом парке», — отвечали силовики на вопрос участников митинга о том, почему им не позволяют «просто гулять по площади». Через 15 минут площадь была полностью «зачищена», митингующих оттеснили в метро и ближайшие переулки.

Параллельно разгону демонстрантов полицейские пришли с обыском в офис ФБК. Все сотрудники фонда, которые находились в московском офисе ФБК в «Омега Плаза», были задержаны. Полицейские в своих рапортах пишут, что пытались спасти сотрудников ФБК от пожара, а те сопротивлялись спасению, сообщил исполнительный директор ФБК Роман Рубанов. Поэтому сотрудникам фонда вменяется ст. 19.3 КоАП «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».





Соратнику Навального Леониду Волкову может быть предъявлено обвинение по ст. 282 УК об экстремизме, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Навальному, по ее словам, вменяют нарушение правил организации митингов. С утра в понедельник его дело рассмотрит Тверской суд.

По официальным данным, к протестам в столице присоединились 7−8 тысяч человек. Для сравнения: в декабре 2014 года на Манежную площадь в столице после приговора братьям Навальным по «делу «Ив Роше» вышли, по оценкам полиции, 1,5 тыс. человек, по оценкам активистов — несколько тысяч. Тогда задержали около 100 человек.

Протест в регионах

Антикоррупционные акции прошли в воскресенье в десятках городов России. Официально были согласованы 24 митинга, однако, по словам организаторов мероприятия, состоялись более чем в ста городах. Большинство из них сопровождались задержаниями.

Во Владивостоке несколько сотен человек вышли на привокзальную площадь с призывом к ответу премьер-министра Медведева. По данным СМИ, более 20 участников акции в итоге оказались в РОВД.

На санкционированном с властями митинге в Новосибирске, по оценкам мэрии, собрались порядка 1,5 тыс. человек. Данные организаторов сообщали о цифре в два раза выше. Здесь был организован так называемый свободный микрофон: любой из участников мог высказаться в течение минуты.





Около тысячи человек приняли участие в митинге в Екатеринбурге, передавал региональный главк МВД. Несанкционированная акция на площади труда переросла в шествие к Ельцин-центру, участники которого заявили, что просто гуляют. Полиция составила административные протоколы на 11 человек.

Перед зданием Музыкального театра Омска, где собрались несколько сотен жителей, вчера по ходу акции началась уборка снега. На борьбу с сугробами вышли два трактора, грузовик и несколько дворников.

В Санкт-Петербурге антикоррупционный митинг прошел на Марсовом поле. Звучали лозунги «Медведев, отчитайся!», «Это наша страна», «Не врать», «Не кради», «Россия — это мы». Участники акции пытались транслировать митинг в Periscope. Параллельно на Марсовом поле прошел митинг Национально-освободительного движения (НОД) в защиту «традиционных ценностей». В акции НОДа приняли участие до ста человек, в митинге против коррупции — около 3 тыс. (по данным МВД). Нескольких оппозиционеров задержали.





В отдельных городах символами акций стали игрушечные утки и спортивные кроссовки. Они были в руках митингующих, на плакатах. В расследовании ФБК говорилось о даче премьер-министра с домом для уток. Кроссовки также символизировали отсыл к видео фонда.

Задержанным в ходе акций по всей России согласно закону грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.​

Риски «нового болотного дела»

Всего в Москве были задержаны как минимум 700 человек, подвел итоги вечером в воскресенье проект «ОВД-Инфо» в Twitter. До этого источник «РИА Новости» в правоохранительных органах говорил о 500 задержанных.

Вечером журналист Русской службы Би-би-си Андрей Сошников опубликовал в Twitter видео с сотрудником ОМОНа, который потерял сознание, после того как его ударил участник акции. Официальный сайт МВД по Москве заявил, что сотрудника 2-го Оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве ударили по голове. Полицейский получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. СКР возбудил дело за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».





Некоторым из участников протестов также может грозить ответственность за применение насилия в отношении представителя власти и о скорбление представителя власти, прокомментировал РБК бывший сотрудник Генпрокуратуры, адвокат Вадим Багатурия. Именно такие обвинения предъявляли обвинения участникам «болотных» протестов в 2011 году. «Кремль перед развилкой. То ли радикализовать протест с помощью суровых наказаний задержанным, то ли сделать вид, что ничего не было, и отпустить их», — прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов.

Скорее всего, разные группы элит будут пытаться угадать, что бы хотел услышать президент Владимир Путин, — и репрессивные проекты решения проблемы также будут предложены, считает политолог Михаил Виноградов. В пример он привел соседнюю Беларусь, где президент Александр Лукашенко потратил несколько лет на постепенное выравнивание отношений с Западом, однако в субботу власти в Минске жестко пресекли протестные выступления.



