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Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать экс-президента страны Пак Кын Хе
27.03.2017 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Южнокорейские прокуроры заявили в понедельник, 27 марта, что запросят ордер на арест бывшего президента Пак Кын Хе по делу коррупции, которое уже привело к ее отстранению от должности. Об этом сообщает «Ёнхап».
Пак Кын Хе грозит обвинение во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании давления и утечках правительственных секретов. Дело связано со скандалом с ее личной гадалкой и подругой Чхве Сун Силь.
На прошлой неделе Пак Кын Хе допросили по этому делу. Если Центральный суд округа Сеул выдаст ордер, то она станет третьим бывшим президентом страны, который будет арестован по уголовным обвинениям — после Ро Де У и Чон Ду Хвана.
Пак Кын Хе была окончательно
Чхве Сун Силь обвиняют в том, что она заставляла десятки крупнейших фирм перечислять денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).
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Пак Кын Хе грозит обвинение во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании давления и утечках правительственных секретов.
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