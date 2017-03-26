Порядка 1,4 тысячи детей были убиты за два года вооруженного конфликта в Йемене. Об этом сообщил в воскресенье заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен, выступивший с письменным заявлением по случаю второй годовщины с момента начала противостояния между йеменским правительством и мятежниками.



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«Несмотря на международные усилия по всеобъемлющему урегулированию (конфликта) через переговоры, грохот от бомбежек и артиллерийских обстрелов, свист пуль стали частью повседневной жизни в Йемене», — констатировал он. «Тысячи мирных жителей были убиты, в том числе 1,4 тысячи мальчиков и девочек. Многие из них ушли утром в школу и не вернулись. Десятки тысяч гражданских лиц получили ранения», — сказал заместитель генсека.

Он отметил, что, согласно последним оценкам, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн йеменцев, то есть две трети населения страны, из них 7 млн угрожает голод. Как подчеркнул О’Брайен, международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Йемене. По его словам, в настоящий момент ООН и ее партнеры ежемесячно доставляют помощь 6 млн жителей 22 провинций страны. «Мы можем и должны сделать больше, но для этого срочно необходимы средства, или будет слишком поздно», — предупредил заместитель генсека.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Как сообщило в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, за два года боевых действий погибли почти 4,8 тыс. мирных жителей, свыше 8,2 тыс. получили ранения.