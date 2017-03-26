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Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Берлине

27.03.2017 08:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Иванку Трамп, бизнесвумен и дочь президента США Дональда Трампа, на экономический саммит в Берлине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.


Иванка Трамп и Ангела Меркель. Фото: Reuters

Саммит под кратким названием W20 фокусируется на проблеме вовлеченности женщин в экономические и общественные процессы в странах «двадцатки». Иванка Трамп приняла приглашение Меркель и прибудет на ближайший саммит, который пройдет в апреле в Берлине.

Как отмечается, в ходе визита Меркель в Вашингтон дочь американского президента и канцлер ФРГ провели беседу, касающуюся взаимодействия американского и немецкого бизнеса.

 
 
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Саммит под кратким названием W20 фокусируется на проблеме вовлеченности женщин в экономические и общественные процессы в странах "двадцатки".

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