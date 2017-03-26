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Медведев рассказал, что делал в день массовых акций протеста
27.03.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by
Премьер Дмитрий Медведев рассказал в воскресенье вечером, как прошел его день. В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым.
Медведев ответил на вопрос пользователя под ником
«Неплохо, на лыжах покатался», — ответил глава правительства.
Вопрос премьеру задали в комментариях под последней фотографией, опубликованной в его аккаунте. Фото тюльпанов с подписью «С праздником весны, дорогие женщины! Счастья и любви!» премьер выложил 8 марта, в международный женский день.
На странице пользователя @ispiridonoff в «инстаграме» опубликована фотография митинга против коррупции в Перми.
В воскресенье 26 марта в стране прошли
На акции в столице задержали более 900 человек: больше, чем во время протеста на Болотной площади в 2012 году. В автозаки попали и несовершеннолетние. Активисты утверждают, что половина задержанных до сих пор находятся в разных столичных ОВД.
Поводом для протеста стало
В расследовании говорилось, что премьер владеет этими активами, управляя ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.
Фонд Навального обнаружил среди активов премьера виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании, а также дома и усадьбы.
Пресс-секретарь российского премьера заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Она не стала комментировать расследования, указав на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные оппозиционеру.
Медведев же ранее заблокировал Навального в «Инстаграме».
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В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости,...
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