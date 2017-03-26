﻿ Медведев рассказал, что делал в день массовых акций протеста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медведев рассказал, что делал в день массовых акций протеста

27.03.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер Дмитрий Медведев рассказал в воскресенье вечером, как прошел его день. В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Медведевым.


Медведев ответил на вопрос пользователя под ником @ispiridonoff, который тот задал в «Инстаграм»: «Привет! Как день?»

«Неплохо, на лыжах покатался», — ответил глава правительства.

Вопрос премьеру задали в комментариях под последней фотографией, опубликованной в его аккаунте. Фото тюльпанов с подписью «С праздником весны, дорогие женщины! Счастья и любви!» премьер выложил 8 марта, в международный женский день.

На странице пользователя @ispiridonoff в «инстаграме» опубликована фотография митинга против коррупции в Перми.

В воскресенье 26 марта в стране прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией, организованные по призыву оппозиционера Алексея Навального. В Москве полиция оценила численность митингующих на Тверской в 8 тысяч человек. Оппозиция заявила о 25−30 тысячах.

На акции в столице задержали более 900 человек: больше, чем во время протеста на Болотной площади в 2012 году. В автозаки попали и несовершеннолетние. Активисты утверждают, что половина задержанных до сих пор находятся в разных столичных ОВД.

Поводом для протеста стало расследование фонда Навального о недвижимости и имуществе, которые якобы связаны с Медведевым.

В расследовании говорилось, что премьер владеет этими активами, управляя ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники.

Фонд Навального обнаружил среди активов премьера виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании, а также дома и усадьбы.

Пресс-секретарь российского премьера заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Она не стала комментировать расследования, указав на политические амбиции Навального и судебные приговоры, вынесенные оппозиционеру.

Медведев же ранее заблокировал Навального в «Инстаграме».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье по всей России прошли акции под лозунгом борьбы с коррупцией. Поводом стало расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Меркель пригласила Иванку Трамп на саммит в Берлине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика