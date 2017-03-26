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Ле Пен предрекла гибель Евросоюза
27.03.2017 09:03 — Новости Мира | Tut.by
Европейский союз исчезнет, заявила на митинге в городе Лилль кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она, как передает
«Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят этого», — приводит ее слова агентство. Свою мысль политик пояснила тем, что, по ее мнению, «самонадеянные и гегемонистские империи обречены на гибель». «Пришло время побеждать глобалистов», — также заявила Ле Пен, обвинив своих главных соперников в президентской гонке — центриста Эммануэля Макрона и консерватора Франсуа Фийона — в «предательстве» за их «проевропейскую» и «прорыночную» политику. Грядущие выборы во Франции она также назвала «следующим шагом в глобальном восстании людей».
Первый тур президентских выборов во Франции должен состояться 7 мая. Согласно последнему
Ранее, 24 марта, кандидат от «Национального Фронта» посетила Москву. В этот день в Кремле ее
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"Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят этого", - заявила она.
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