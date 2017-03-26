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Ле Пен предрекла гибель Евросоюза

27.03.2017 09:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Европейский союз исчезнет, заявила ​на митинге в городе Лилль кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Она, как передает Reuters, также пообещала оградить Францию от глобализации.


Фото: Reuters

«Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят этого», — приводит ее слова агентство. Свою мысль политик пояснила тем, что, по ее мнению, «самонадеянные и гегемонистские империи обречены на гибель». «Пришло время побеждать глобалистов», — также заявила Ле Пен, обвинив своих главных соперников в президентской гонке — центриста Эммануэля Макрона и консерватора Франсуа Фийона — в «предательстве» за их «проевропейскую» и «прорыночную» политику. Грядущие выборы во Франции она также назвала «следующим шагом в глобальном восстании людей».

Первый тур президентских выборов во Франции должен состояться 7 мая. Согласно последнему опросу Ifop от 23 марта, в этом голосовании победу, заручившись поддержкой 26% французов, одержит Макрон. 25% наберет Ле Пен, а Фийон, в свою очередь, получит только 18% голосов. При этом, из потенциального электората Ле Пен в своем выборе уверены 81% респондентов, из электората Фийона — 73%, а из тех, кто собирается голосовать за Макрона, в выборе уверены лишь 57% респондентов.

Ранее, 24 марта, кандидат от «Национального Фронта» посетила Москву. В этот день в Кремле ее принял президент России Владимир Путин. Позже Ле Пен исключила связь своего визита в Россию с выборами во Франции, пояснив, что в ходе встречи с российским лидером она не обсуждала финансовую поддержку своей партии. В Кремле затем заявили, что политик приехала для того, чтобы посетить в Патриарших палатах в Кремле выставку французских произведений искусства.

 
 
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"Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят этого", - заявила она.

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