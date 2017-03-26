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Суд арестовал Навального на 15 суток за неповиновение полиции
27.03.2017 15:19 — Новости Мира | Tut.by
Тверской районный суд Москвы назначил Алексею Навальному 15 суток административного ареста.
Суд признал Навального виновным по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Ранее Тверской районный суд оштрафовал Навального на 20 тысяч российских рублей за организацию протестной акции (ч.1 статьи 20.2.2 КоАП).
Алексей Навальный был
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Алексей Навальный был задержан 26 марта на Тверской улице в Москве, где проходила акция против коррупции, которую власти города не согласовали.
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