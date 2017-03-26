Тверской районный суд Москвы назначил Алексею Навальному 15 суток административного ареста.



Задержание Алексея Навального во время акции в Москве 26 марта. Фото: Reuters

Суд признал Навального виновным по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее Тверской районный суд оштрафовал Навального на 20 тысяч российских рублей за организацию протестной акции (ч.1 статьи 20.2.2 КоАП).

Алексей Навальный был задержан 26 марта на Тверской улице в Москве, где проходила акция против коррупции, которую власти города не согласовали. В акции, по разным данным, приняли участие от 8 тысяч до 20 тысяч человек. Более тысячи участников акции были задержаны.