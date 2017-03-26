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Глава британского МИДа Борис Джонсон отменил свой визит в Москву

27.03.2017 17:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Визит главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву, который должен был стать первым за последние пять лет, отменен. Приглашение посетить Москву министр получил от российского коллеги Сергея Лаврова в начале марта.


Борис Джонсон. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ​не приедет в Москву в марте, визит отменен из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран — членов НАТО. Об этом сообщил РБК представитель пресс-службы посольства Великобритании в России.

«К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО», — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что Джонсон «с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее».

Министерство иностранных дел Великобритании в начале марта анонсировало визит Джонсона в Москву, который должен был состояться «в ближайшие недели». В МИДе уточняли, что Джонсон принял предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, при этом согласие на визит не означает возврата к отношениям, которые были ранее. Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Лондоном и Москвой, а также на международных темах, включая Сирию и Украину, подчеркивало ведомство. Издание The Sunday Times писало, что Джонсон во время своей поездки в США будет обсуждать свой предстоящий визит в Россию.

Предыдущий глава МИД Великобритании Филип Хэммонд в Россию не приезжал. Уильям Хейг, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с мая 2010 по июль 2014-го​, в последний раз посетил Москву с рабочим визитом в мае 2012 года.

Ранее Джонсон довольно резко высказывался в отношении России, он критиковал проводимую Москвой политику по Сирии и призывал международное сообщество к ужесточению давления на российские власти. В феврале министр также выступал против смягчения наложенных на Россию санкций. При этом дальнейшую демонизацию России на встрече с американскими конгрессменами он называл «глупой».

 
 
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ​не приедет в Москву в марте, визит отменен из-за изменений в расписании встреч глав МИД стран - членов НАТО.

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