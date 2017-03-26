Белый дом опроверг данные о том, что президент США Дональд Трамп выставил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет почти на $ 400 млрд за услуги НАТО. Об этом сообщает американский телеканал CNBC .



Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Вашингтоне 17 марта 2017 года. Фото: Reuters

Накануне, 26 марта, британское издание The Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщалось, что Дональд Трамп на прошлой неделе во время закрытой встречи с Ангелой Меркель в Белом доме вручил ей счет с суммой , которую Германия «недоплатила» в систему коллективной обороны НАТО.

Однако пресс-секретарь Белого дома Майкл Шорт в комментарии CNBC назвал эту информацию «ложной».

При этом телеканал сообщает, что президент Трамп «никогда не стеснялся в выражениях насчет Трансатлантического альянса, в порицаниях крупнейшей экономики Европы и выполнении обязательств перед НАТО». 18 марта после встречи с канцлером Германии Трамп опубликовал в личном микроблоге Twitter сообщение о том, что Германия задолжала НАТО и Соединенным Штатам «огромные суммы денег». По его словам, Германия должна заплатить «за мощную и очень дорогую оборону», которая была предоставлена.

На следующий день, 19 марта, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала, что у Берлина нет задолженности перед НАТО. Она пояснила, что расходы на оборону включают в себя финансирование миротворческих миссий ООН, «европейских миссий» и борьбу с террористической организацией «Исламское государство».