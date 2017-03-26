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Российский суд заочно арестовал Яценюка по делу о войне в Чечне
27.03.2017 19:21 — Новости Мира | Tut.by
Ессентукский городской суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщается на
«Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.
По данным суда, Яценюк обвиняется в "участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях".
В свою очередь Яценюк подтвердил эту информацию, отметив, что «Кремль пробил очередное дно».
«Это — конечно, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему „зверств Яценюка в Чечне“ на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий», — написал Яценюк на своей странице в
Напомним, в сентябре 2015 года глава СК России Александр Бастрыкин
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В свою очередь Яценюк подтвердил эту информацию, отметив, что "Кремль пробил очередное дно".
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